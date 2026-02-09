Twojego flagowca czeka emerytura. Nadchodzi bestia Qualcomma

Znany leakster Digital Chat Station ujawnił na platformie Weibo nowe szczegóły dotyczące planów Qualcomma. Amerykański producent pracuje nad dwoma nowymi układami oznaczonymi kodowo jako SM8950 oraz SM8975. Rynkowo mają one zadebiutować odpowiednio jako Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz jego potężniejsza odmiana – Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Obie jednostki mają być produkowane w zaawansowanym procesie technologicznym TSMC N2P (2 nm), co zapowiada nie tylko skok wydajności, ale i poprawę efektywności energetycznej.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trafi do flagowców Ultra

Największe emocje budzi wariant Pro. To właśnie ta jednostka ma być technologicznym popisem możliwości Qualcomma. Według przecieków Elite Gen 6 Pro zaoferuje obsługę najnowszego standardu pamięci RAM LPDDR6, co zapewni znacznie szybszy przepływ danych, a także pamięci masowej UFS 5.0. Ponadto układ ma dysponować potężnym procesorem graficznym (GPU), bez dotychczasowych ograniczeń znanych z urządzeń mobilnych, oraz bardziej rozbudowaną pamięcią podręczną cache. Mówi się o zawrotnych prędkościach – maksymalne taktowanie zegarów może sięgać od 5 GHz do nawet 6 GHz. Niestety, za tak wyśrubowaną specyfikacją pójdzie też znacznie wyższa koszt produkcji układu SoC, co odbije się też na cenach telefonów.

Raporty sugerują, że Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trafi do przyszłych flagowców w wersjach Ultra, takich jak Xiaomi 18 Ultra, Oppo Find X10 Ultra czy vivo X500 Ultra. Co ciekawe, Digital Chat Station sugeruje, że po ten układ mogą sięgnąć również submarki w swoich najwyższych modelach. Wymienia się tutaj potencjalnie takie smartfony jak Redmi K100 Pro Max, Realme GT 10 Pro czy OnePlus 16.