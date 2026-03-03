Od 3 marca zmiany. Za to możesz dostać nawet 1000 zł mandatu

Od 3 marca w Polsce weszły zmiany w prawie o ruchu drogowym. Zaskoczeni mogą być przede wszystkim rodzice dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli nie dostosują się do nowych przepisów, to mogą otrzymać mandat w wysokości nawet 1000 zł.

Hulajnogi elektryczne nie dla dzieci

Od dzisiaj w Polsce obowiązują przepisy, które zakazują jazdy hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych dzieciom poniżej 13. roku życia. Wcześniej obowiązywał limit 10 lat, ale został on zmieniony w związku z licznymi wypadkami, spowodowanymi przez najmłodszych uczestników ruchu.

Co oznacza, że nie mogą jeździć po drogach publicznych? Dozwolona jest jazda tylko w strefach zamieszkania (znak D-40) i to wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Tym samym można jest jazda po chodnikach osiedlowych czy też droga wewnętrznych. Poza tym trzeba też pamiętać, że niepełnoletni, którzy poruszają się hulajnogami elektrycznymi, muszą mieć odpowiednie uprawnienia - kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.