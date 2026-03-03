Sprzęt

Od 3 marca zmiany. Za to możesz dostać nawet 1000 zł mandatu

Od dzisiaj (3 marca) obowiązują nowe przepisy o ruchu drogowym. Jedna ze zmian dotyczy jazdy hulajnogą elektryczną. Mandat to nawet 1000 zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:31
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Od 3 marca zmiany. Za to możesz dostać nawet 1000 zł mandatu

Od 3 marca w Polsce weszły zmiany w prawie o ruchu drogowym. Zaskoczeni mogą być przede wszystkim rodzice dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli nie dostosują się do nowych przepisów, to mogą otrzymać mandat w wysokości nawet 1000 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Hulajnogi elektryczne nie dla dzieci

Od dzisiaj w Polsce obowiązują przepisy, które zakazują jazdy hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych dzieciom poniżej 13. roku życia. Wcześniej obowiązywał limit 10 lat, ale został on zmieniony w związku z licznymi wypadkami, spowodowanymi przez najmłodszych uczestników ruchu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Hulajnoga elektryczna XIAOMI Scooter 5 60km 350W 10" Czarny
Hulajnoga elektryczna XIAOMI Scooter 5 60km 350W 10" Czarny
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Hulajnoga elektryczna RAZOR E200 HD Szary
Hulajnoga elektryczna RAZOR E200 HD Szary
0 zł
1279.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1279.99 zł
Hulajnoga elektryczna CECOTEC Bongo D20 20km 250W 8.5" Szary
Hulajnoga elektryczna CECOTEC Bongo D20 20km 250W 8.5" Szary
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Advertisement

Co oznacza, że nie mogą jeździć po drogach publicznych? Dozwolona jest jazda tylko w strefach zamieszkania (znak D-40) i to wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Tym samym można jest jazda po chodnikach osiedlowych czy też droga wewnętrznych. Poza tym trzeba też pamiętać, że niepełnoletni, którzy poruszają się hulajnogami elektrycznymi, muszą mieć odpowiednie uprawnienia - kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Jazda hulajnogą bez przestrzegania przepisów, czyli bez uprawnień lub przed uzyskaniem odpowiedniego wieku, może skończyć się nałożeniem mandatu na opiekuna. Kodeks wykroczeń przewiduje tutaj maksymalnie 1000 zł kary.

Hulajnoga elektryczna Acer Nitro ES Series 4
Hulajnoga elektryczna Kamikaze K1
Image
telepolis
e-hulajnogi prawo o ruchu drogowym hulajnoga elektryczna hulajnoga elektryczna dla dziecka hulajnogi kodeks wykroczen
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Bankier.pl