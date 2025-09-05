Motorola edge 60 neo. W Polsce to będzie prawdziwy hit

Motorola edge 60 neo to najlżejszy smartfon w swojej klasie, który wzorując się na bardzo dobrze przyjętym modelu edge 50 neo z ubiegłego roku, będzie znakomitym wyborem dla osób szukających wygodnej, kompaktowej alternatywy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartfon wyróżnia się podwyższoną odpornością – poza normą IP68 producent zastosował także wyższe zabezpieczenie IP69 oraz certyfikację MIL-STD 810H, co oznacza spełnienie standardów wytrzymałości wojskowej.

Urządzenie otrzymało wyświetlacz pOLED LTPO o przekątnej 6,36 cala, rozdzielczości 1,5K (1200 x 2670), odświeżaniu 120 Hz i jasności do 3000 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass 7i. Sercem nowej motki jest układ MediaTek Dimensity 7400 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma 128 lub 256 GB pamięci masowej. Całość działa pod kontrolą Androida 15 z gwarancją pięciu dużych aktualizacji systemu oraz pięciu lat poprawek bezpieczeństwa.

Mocną stroną edge 60 neo mogą się okazać jego możliwości fotograficzne. System aparatów obejmuje:

główny moduł 50 Mpix Sony LYTIA 700C z OIS,

Sony LYTIA 700C z OIS, ultraszerokokątny moduł (z trybem makro) 13 Mpix ,

, telefoto 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym,

z 3-krotnym zoomem optycznym, przedni aparat 32 Mpix.

Producent zachwala funkcje oparte na moto ai: Photo Enhancement Engine poprawia szczegóły i kolory, tryb portretowy oferuje 4 ogniskowe i regulowane bokeh, a adaptacyjna stabilizacja zapewnia płynność nagrań wideo 4K. Smartfon wyposażono także w inteligentnego asystenta moto ai, który wspiera codzienne zadania: od sugestii kolejnych kroków na podstawie zawartości ekranu, po generowanie grafik w Image Studio.

Motorola edge 60 neo otrzymała także większy akumulator – 5000 mAh zamiast 4310 mAh w poprzedniku – obsługujący szybkie ładowanie przewodowe 68 W i bezprzewodowe 15 W. Telefon waży 174,5 g, ma 8,09 mm grubości u dostępny będzie w trzech wyjątkowych kolorach Pantone: Frostbite, Poinciana i Grisaille.