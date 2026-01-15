Redmi Note 15. Pięć nowych smartfonów Xiaomi już w Polsce

Xiaomi podkreśla, że wszystkie nowe modele łączy Wytrzymałość Redmi TITAN, co ma oznaczać długą żywotność baterii, wzmocnioną odporność na upadki oraz ochronę przed pyłem i wodą.

Wzmocniona konstrukcja Redmi TITAN

Modele Pro+ 5G i Pro 5G otrzymały certyfikat SGS Premium Performance Certification, potwierdzający odporność na upadki, zgniatanie i zginanie. Telefony wykorzystują wzmocnioną płytę główną i wielowarstwową konstrukcję amortyzującą oraz szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. W efekcie urządzenia wytrzymują upadki z wysokości do 2,5 metra. Model Redmi Note 15 Pro+ 5G ma dodatkowo tylny panel z wytrzymałego włókna szklanego.

Modele Pro+ 5G i Pro 5G spełniają normy IP66 i IP68. Z kolei technologia Wet Touch 2.0 sprawia, że ekrany całej serii pozostają responsywne nawet w przypadku zabrudzeń.

Ekrany prawie bez ramek

Smartfony wyposażono w duże, niemal bezramkowe ekrany. Modele Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G oferują wyświetlacze 6,83 cala, a pozostałe modele 6,77 cala. Panele zapewniają jasność szczytową do 3200 nitów, przyciemnianie PWM 3840Hz oraz potrójne certyfikaty ochrony wzroku.

Wrażenia dopełnia potężny dźwięk z funkcją podbicia głośności o 400% w modelach Pro oraz o 300% w pozostałych urządzeniach serii.

Solidne sekcja foto

Seria Redmi Note 15 to także całościowa modernizacja systemów aparatów. Modele Pro wyposażono w nowy sensor 200 MP HPE (1/1.4 cala). Oferuje on bezstratny zoom matrycowy (2x i 4x), technologię DAG HDR oraz pięć ogniskowych (od 23 mm do 92 mm) w jednym obiektywie.

Modele bazowe mogą pochwalić się systemem 108 MP z 3-krotnym przybliżeniem optycznym.

Cała seria wspiera algorytmy portretowe, funkcję usuwania odbić (AI Remove Reflection) oraz upiększanie (AI Beautify).

Wydajność i łączność

Flagowy Redmi Note 15 Pro+ 5G napędzany jest przez układ Snapdragon 7s Gen 4 i jako pierwszy w serii wprowadza system chłodzenia cieczą Xiaomi IceLoop, który trzykrotnie zwiększa efektywność odprowadzania ciepła.

W Redmi Note 15 zaimplementowano układ MediaTek Helio G100-Ultra, w Redmi Note 15 5G – Snapdragon 6 Gen 3, w Redmi Note 15 Pro – MediaTek Helio G200-Ultra, a w Redmi Note 15 Pro 5G – MediaTek Dimensity 7400-Ultra.

Nowa generacja chipsetów Snapdragon i MediaTek w modelach Pro zapewnia wsparcie dla narzędzi Google Gemini i Circle to Search. Modele Pro wprowadzają także funkcję Xiaomi Offline Communication, umożliwiającą komunikację głosową na dystansie kilometra bez zasięgu sieci.

Redmi z dłuższym czasem pracy

Seria Redmi Note 15 będzie kusić długim czasem pracy. Redmi Note 15 Pro 5G został wyposażony w baterię krzemowo-węglową (SiC) o rekordowej dla Redmi pojemności 6580 mAh z 10-procentową zawartością krzemu. Model Redmi Note 15 Pro+ 5G z ogniwem 6500 mAh wspiera ładowanie 100 W HyperCharge oraz ładowanie zwrotne 22,5 W. Również w Redmi Note 15 Pro znalazła się bateria o pojemności 6500 mAh. Z kolei Redmi Note 15 5G, mimo najsmuklejszej w historii serii obudowy (7,35 mm), mieści solidne ogniwo SiC o pojemności 5520 mAh, a bazowy model Redmi Note 15 – o pojemności 6000 mAh.

Dodatkowo, w modelach Pro system zarządzania energią Xiaomi Surge pozwala zachować 80% pojemności baterii nawet po 1600 cyklach ładowania, co odpowiada około sześciu latom typowego użytkowania.

Oferta premierowa

W ramach oferty premierowej Redmi Note 15 8GB+256 GB dostępny jest w cenie promocyjnej 899 zł (cena standardowa: 1099 zł).

Redmi Note 15 5G 6+128 GB dostępny jest w cenie promocyjnej 999 zł (cena standardowa: 1199 zł).

Redmi Note 15 Pro 8+256 GB dostępny jest w cenie promocyjnej 1299 zł (cena standardowa: 1499 zł).

Xiaomi Redmi Note 15 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Xiaomi Redmi Note 15 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 5G 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 5520mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Cena modelu Redmi Note 15 Pro 5G 8+256 GB to 1699 zł. W ramach oferty premierowej na mi.com, przy zakupie tego modelu za 1 zł można dodać do koszyka również Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6580mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Cena modelu Redmi Note 15 Pro+ 5G w wariancie 8+256 GB to 1999 zł, a w wariancie 12+512 GB – 2299 zł. W ramach oferty premierowej, przy zakupie tych modeli na mi.com za 1 zł można dodać do koszyka również: Redmi Pad 2 4+128 GB Wi-Fi lub Xiaomi Robot Vacuum S40C EU.