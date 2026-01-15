Redmi Note 15. Pięć nowych smartfonów Xiaomi już w Polsce
Xiaomi ogłosiło dziś globalną premierę serii Redmi Note 15, w skład której wchodzi pięć modeli smartfonów: Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G oraz Redmi Note 15.
Xiaomi podkreśla, że wszystkie nowe modele łączy Wytrzymałość Redmi TITAN, co ma oznaczać długą żywotność baterii, wzmocnioną odporność na upadki oraz ochronę przed pyłem i wodą.
Wzmocniona konstrukcja Redmi TITAN
Modele Pro+ 5G i Pro 5G otrzymały certyfikat SGS Premium Performance Certification, potwierdzający odporność na upadki, zgniatanie i zginanie. Telefony wykorzystują wzmocnioną płytę główną i wielowarstwową konstrukcję amortyzującą oraz szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. W efekcie urządzenia wytrzymują upadki z wysokości do 2,5 metra. Model Redmi Note 15 Pro+ 5G ma dodatkowo tylny panel z wytrzymałego włókna szklanego.
Modele Pro+ 5G i Pro 5G spełniają normy IP66 i IP68. Z kolei technologia Wet Touch 2.0 sprawia, że ekrany całej serii pozostają responsywne nawet w przypadku zabrudzeń.
Ekrany prawie bez ramek
Smartfony wyposażono w duże, niemal bezramkowe ekrany. Modele Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G oferują wyświetlacze 6,83 cala, a pozostałe modele 6,77 cala. Panele zapewniają jasność szczytową do 3200 nitów, przyciemnianie PWM 3840Hz oraz potrójne certyfikaty ochrony wzroku.
Wrażenia dopełnia potężny dźwięk z funkcją podbicia głośności o 400% w modelach Pro oraz o 300% w pozostałych urządzeniach serii.
Solidne sekcja foto
Seria Redmi Note 15 to także całościowa modernizacja systemów aparatów. Modele Pro wyposażono w nowy sensor 200 MP HPE (1/1.4 cala). Oferuje on bezstratny zoom matrycowy (2x i 4x), technologię DAG HDR oraz pięć ogniskowych (od 23 mm do 92 mm) w jednym obiektywie.
Modele bazowe mogą pochwalić się systemem 108 MP z 3-krotnym przybliżeniem optycznym.
Cała seria wspiera algorytmy portretowe, funkcję usuwania odbić (AI Remove Reflection) oraz upiększanie (AI Beautify).
Wydajność i łączność
Flagowy Redmi Note 15 Pro+ 5G napędzany jest przez układ Snapdragon 7s Gen 4 i jako pierwszy w serii wprowadza system chłodzenia cieczą Xiaomi IceLoop, który trzykrotnie zwiększa efektywność odprowadzania ciepła.
W Redmi Note 15 zaimplementowano układ MediaTek Helio G100-Ultra, w Redmi Note 15 5G – Snapdragon 6 Gen 3, w Redmi Note 15 Pro – MediaTek Helio G200-Ultra, a w Redmi Note 15 Pro 5G – MediaTek Dimensity 7400-Ultra.
Nowa generacja chipsetów Snapdragon i MediaTek w modelach Pro zapewnia wsparcie dla narzędzi Google Gemini i Circle to Search. Modele Pro wprowadzają także funkcję Xiaomi Offline Communication, umożliwiającą komunikację głosową na dystansie kilometra bez zasięgu sieci.
Redmi z dłuższym czasem pracy
Seria Redmi Note 15 będzie kusić długim czasem pracy. Redmi Note 15 Pro 5G został wyposażony w baterię krzemowo-węglową (SiC) o rekordowej dla Redmi pojemności 6580 mAh z 10-procentową zawartością krzemu. Model Redmi Note 15 Pro+ 5G z ogniwem 6500 mAh wspiera ładowanie 100 W HyperCharge oraz ładowanie zwrotne 22,5 W. Również w Redmi Note 15 Pro znalazła się bateria o pojemności 6500 mAh. Z kolei Redmi Note 15 5G, mimo najsmuklejszej w historii serii obudowy (7,35 mm), mieści solidne ogniwo SiC o pojemności 5520 mAh, a bazowy model Redmi Note 15 – o pojemności 6000 mAh.
Dodatkowo, w modelach Pro system zarządzania energią Xiaomi Surge pozwala zachować 80% pojemności baterii nawet po 1600 cyklach ładowania, co odpowiada około sześciu latom typowego użytkowania.
Oferta premierowa
W ramach oferty premierowej Redmi Note 15 8GB+256 GB dostępny jest w cenie promocyjnej 899 zł (cena standardowa: 1099 zł).
Redmi Note 15 5G 6+128 GB dostępny jest w cenie promocyjnej 999 zł (cena standardowa: 1199 zł).
Redmi Note 15 Pro 8+256 GB dostępny jest w cenie promocyjnej 1299 zł (cena standardowa: 1499 zł).
Cena modelu Redmi Note 15 Pro 5G 8+256 GB to 1699 zł. W ramach oferty premierowej na mi.com, przy zakupie tego modelu za 1 zł można dodać do koszyka również Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L.
Cena modelu Redmi Note 15 Pro+ 5G w wariancie 8+256 GB to 1999 zł, a w wariancie 12+512 GB – 2299 zł. W ramach oferty premierowej, przy zakupie tych modeli na mi.com za 1 zł można dodać do koszyka również: Redmi Pad 2 4+128 GB Wi-Fi lub Xiaomi Robot Vacuum S40C EU.