Mijia Smart Audio Glasses, muzyczne okulary Xiaomi. Dobre dla szpiega
Mijia Smart Audio Glasses to kolejna nowość Xiaomi, wkraczająca na nasz rynek. Nowe smart okulary powinny zainteresowana zwłaszcza miłośników muzyki lub audiobooków.
Mijia Smart Audio Glasses to przede wszystkim… okulary do noszenia na co dzień. Dostępne są w trzech klasycznych wariantach: Titanium, Pilot-Style oraz Browline. Modele Browline i Titanium są standardowo wyposażone w szkła z 25% ochroną przed światłem niebieskim, a w przypadku modelu Pilot-Style producent postawił na soczewki przeciwsłoneczne UV400, blokujące do 99,99% promieniowania ultrafioletowego. W razie potrzeby wszystkie soczewki w serii Mijia Smart Audio Glasses można również zastąpić korekcyjnymi.
Dodatkowe możliwości stwarza system otwartego dźwięku open-ear, wykorzystujący zestaw głośników oraz 4 wbudowane mikrofony. Konstrukcja pozwala użytkownikom na cieszenie się dźwiękiem, na przykład muzyką lub audiobookami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości otoczenia.
Gadżet ma także system redukcji szumu wiatru (do 4,5 m/s). Z myślą o dyskretnych spotkaniach i rozmowach wprowadzono tryb prywatności. Wykorzystuje on dedykowany algorytm, który zapewnia wyraźny odbiór głosu, jednocześnie znacząco ograniczając wyciek dźwięku na zewnątrz.
Wewnątrz zauszników umieszczono dwa kompaktowe akumulatory (114 mAh każdy) w stalowych obudowach. Profil okularów, dzięki przesunięciu akumulatorów na końce zauszników, wynosi zaledwie 5 mm, co skutecznie niweluje nacisk na uszy podczas codziennego noszenia.
Okulary Xiaomi charakteryzują się również szybkim ładowaniem (10 minut ładowania urządzenia pozwala na ok. 4 godziny odtwarzania treści) oraz długim czasem pracy na baterii (w pełni naładowanie okulary pozwalają na 13 godzin ciągłego słuchania muzyki).
Nowa generacja okularów współpracuje z aplikacją Xiaomi Glasses, która oferuje szerokie możliwości personalizacji. Użytkownicy mogą dowolnie skonfigurować gesty sterowania urządzeniem (zlokalizowanymi na panelach dotykowych na zausznikach). W ten sposób możliwe staje się np. aktywowanie asystenta głosowego w smartfonie z poziomu okularów, co pozwala na bezobsługowe odbieranie połączeń czy odpisywanie na wiadomości.
Dodatkowe funkcje obejmują lokalizowanie okularów, możliwość rejestrowania dźwięku i rozmów „twarzą w twarz” (dioda LED na zauszniku informuje o trwającym nagrywaniu w celu ochrony prywatności) czy możliwość płynnego przełączania dźwięku między smartfonem a laptopem.
Każdy model charakteryzuje się smukłą i lekką konstrukcją, szczególnie wariant Titanium, którego oprawki ważą zaledwie 27,6 g. Modele Browline i Pilot-Style mają mechanizm szybkiego uwalniania quick-release, ułatwiający zmianę stylu. O trwałość dbają również zawiasy z drutu fortepianowego (wytrzymujące do 15 000 zgięć) oraz certyfikat IP54, gwarantujący odporność na kurz i zachlapania.
Dostępność i cena
Okulary w wariancie Mijia Smart Audio Glasses Browline oraz Mijia Smart Audio Glasses Pilot-Style dostępne są w cenie rekomendowanej 749 zł, a Mijia Smart Audio Glasses Titanium w cenie rekomendowanej 899 zł. Wszystkie modele Mijia Smart Audio Glasses dostępne są w sprzedaży wyłącznie na mi.com oraz w autoryzowanych salonach Xiaomi Store.