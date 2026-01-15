Mijia Smart Audio Glasses, muzyczne okulary Xiaomi. Dobre dla szpiega

Mijia Smart Audio Glasses to przede wszystkim… okulary do noszenia na co dzień. Dostępne są w trzech klasycznych wariantach: Titanium, Pilot-Style oraz Browline. Modele Browline i Titanium są standardowo wyposażone w szkła z 25% ochroną przed światłem niebieskim, a w przypadku modelu Pilot-Style producent postawił na soczewki przeciwsłoneczne UV400, blokujące do 99,99% promieniowania ultrafioletowego. W razie potrzeby wszystkie soczewki w serii Mijia Smart Audio Glasses można również zastąpić korekcyjnymi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dodatkowe możliwości stwarza system otwartego dźwięku open-ear, wykorzystujący zestaw głośników oraz 4 wbudowane mikrofony. Konstrukcja pozwala użytkownikom na cieszenie się dźwiękiem, na przykład muzyką lub audiobookami, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości otoczenia.

Gadżet ma także system redukcji szumu wiatru (do 4,5 m/s). Z myślą o dyskretnych spotkaniach i rozmowach wprowadzono tryb prywatności. Wykorzystuje on dedykowany algorytm, który zapewnia wyraźny odbiór głosu, jednocześnie znacząco ograniczając wyciek dźwięku na zewnątrz.

Wewnątrz zauszników umieszczono dwa kompaktowe akumulatory (114 mAh każdy) w stalowych obudowach. Profil okularów, dzięki przesunięciu akumulatorów na końce zauszników, wynosi zaledwie 5 mm, co skutecznie niweluje nacisk na uszy podczas codziennego noszenia.

Okulary Xiaomi charakteryzują się również szybkim ładowaniem (10 minut ładowania urządzenia pozwala na ok. 4 godziny odtwarzania treści) oraz długim czasem pracy na baterii (w pełni naładowanie okulary pozwalają na 13 godzin ciągłego słuchania muzyki).

Nowa generacja okularów współpracuje z aplikacją Xiaomi Glasses, która oferuje szerokie możliwości personalizacji. Użytkownicy mogą dowolnie skonfigurować gesty sterowania urządzeniem (zlokalizowanymi na panelach dotykowych na zausznikach). W ten sposób możliwe staje się np. aktywowanie asystenta głosowego w smartfonie z poziomu okularów, co pozwala na bezobsługowe odbieranie połączeń czy odpisywanie na wiadomości.

Dodatkowe funkcje obejmują lokalizowanie okularów, możliwość rejestrowania dźwięku i rozmów „twarzą w twarz” (dioda LED na zauszniku informuje o trwającym nagrywaniu w celu ochrony prywatności) czy możliwość płynnego przełączania dźwięku między smartfonem a laptopem.

Każdy model charakteryzuje się smukłą i lekką konstrukcją, szczególnie wariant Titanium, którego oprawki ważą zaledwie 27,6 g. Modele Browline i Pilot-Style mają mechanizm szybkiego uwalniania quick-release, ułatwiający zmianę stylu. O trwałość dbają również zawiasy z drutu fortepianowego (wytrzymujące do 15 000 zgięć) oraz certyfikat IP54, gwarantujący odporność na kurz i zachlapania.

Dostępność i cena