Redmi Buds 8 Lite mają przetworniki 12,4 mm, ANC i kosztują grosze

Słuchawki douszne Redmi Buds 8 Lite stworzono z myślą o użytkownikach ceniących przede wszystkim łatwość obsługi oraz szybkie ładowanie. Za jakość dźwięku odpowiada duży, 12,4-milimetrowy przetwornik z tytanową membraną.

Słuchawki zapewniają łączność Bluetooth 5.4 oraz obsługę kodeków AAC i SBS. Szczególnie interesującą funkcją jest szerokopasmowa, hybrydowa aktywna redukcję szumów (ANC) do 42 dB. Tryb ANC, wykorzystujący kombinację mikrofonów do rozmów i zwrotnych, wykrywa i tłumi szeroki zakres dźwięków otoczenia o niskiej częstotliwości. Urządzenie ma również tryb kontaktu (Transparency mode), pozwalający zachować świadomość otoczenia podczas odtwarzania treści audio, co z pewnością docenią fani aktywności sportowych na świeżym powietrzu.

Pracę Redmi Buds 8 Lite wspiera ponadto dwumikrofonowa funkcja AI ENC (środowiskowa redukcja szumów). Algorytm AI, dzięki matrycy mikrofonów, skupia się na sprawnym odfiltrowaniu głosu użytkownika, eliminując zakłócenia nawet przy wietrze o prędkości do 6 m/s.

Aplikacja Xiaomi Earbuds pozwala również na personalizowanie ustawień odtwarzania, np. przez wybór jednego z pięciu preinstalowanych trybów EQ (pozwalających m.in. na wzmocnienie basu lub wokalu).

Redmi Buds 8 Lite oferują funkcję Dual Connection, która pozwala na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami (np. telefonem i laptopem). Możliwe jest również automatyczne przełączanie się między nimi w zależności od źródła połączenia.

Słuchawki wyposażono również w funkcję szybkiego ładowania – 10 minut pod ładowarką pozwala na 2 godziny ciągłego słuchania muzyki. Redmi Buds 8 Lite wyróżniają się także długim czasem pracy, oferując łącznie do 36 godzin pracy (przy korzystaniu z etui ładującego).