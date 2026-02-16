Sól i mąka zamiast elektroniki. Oszukali ludzi na ponad milion złotych
Mogłoby się wydawać, że ziemniaki w paczkach zamiast zakupionego sprzętu na portalach ogłoszeniowych to już relikt czasów słusznie minionych. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego.
Chociaż tym razem zamiast ziemniaków mamy do czynienia z mąką i solą. Otóż Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) rozbili właśnie grupę przestępczą, która trudniła się tym procederem. Wedle wstępnych ustaleń udało im się oszukać ponad 1300 osób na łączną kwotę przekraczającą milion złotych.
Oszuści wysyłali sól i mąkę
Oszuści działali na terenie województwa lubelskiego, opolskiego i łódzkiego. Całość działała następująco: oszuści wystawiali ogłoszenia, w których oferowali używane przedmioty. Głównie elektronikę, elektronarzędzia, drobny sprzęt AGD, czy inne cenne przedmioty. Następnie te były sprzedawane, jednak do kupujących nie trafiały zakupione dobra, a paczki z solą i mąką, których celem było zapewnienie odpowiedniej wagi paczek przy przesyłkach za odbiorem.
Na potrzeby działalności przestępcy kupili ponad tonę soli i mąki oraz ponad 2 tysiące kartonów. Pieniądze z oszustw natomiast trafiały na konta bankowe założone na tak zwanych słupów, którym płacono za wynajem konta bankowego. Następnie były one wypłacane za pośrednictwem bankomatów. Jak widać, całość została naprawdę skrzętnie przemyślana.
Mimo to udało się rozbić grupę, na którą składało się sześciu obywateli Polski. Niestety, CBZC nie podzieliło się informacją dotyczącą tego, czy udało się zabezpieczyć skradzione aktywa. Wiadomo jedynie, że część z nich została zainwestowana w złoto. Wiadomo także, że liderowi grupy grozi do 12 lat pozbawienia wolności.