Sól i mąka zamiast elektroniki. Oszukali ludzi na ponad milion złotych

Chociaż tym razem zamiast ziemniaków mamy do czynienia z mąką i solą. Otóż Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) rozbili właśnie grupę przestępczą, która trudniła się tym procederem. Wedle wstępnych ustaleń udało im się oszukać ponad 1300 osób na łączną kwotę przekraczającą milion złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści wysyłali sól i mąkę

Oszuści działali na terenie województwa lubelskiego, opolskiego i łódzkiego. Całość działała następująco: oszuści wystawiali ogłoszenia, w których oferowali używane przedmioty. Głównie elektronikę, elektronarzędzia, drobny sprzęt AGD, czy inne cenne przedmioty. Następnie te były sprzedawane, jednak do kupujących nie trafiały zakupione dobra, a paczki z solą i mąką, których celem było zapewnienie odpowiedniej wagi paczek przy przesyłkach za odbiorem.

Na potrzeby działalności przestępcy kupili ponad tonę soli i mąki oraz ponad 2 tysiące kartonów. Pieniądze z oszustw natomiast trafiały na konta bankowe założone na tak zwanych słupów, którym płacono za wynajem konta bankowego. Następnie były one wypłacane za pośrednictwem bankomatów. Jak widać, całość została naprawdę skrzętnie przemyślana.