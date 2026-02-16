Wiadomości

Jak nie okradać Paczkomatu? Złodzieje w Bobrówku mieli wyjątkowego pecha

Próby okradnięcia Paczkomatu są w Polsce na szczęście niezwykle rzadkie. Nie oznacza to jednak, że się nie zdarzają. W nocy z 6 na 7 lutego w miejscowości Bobrówko próby były bardzo intensywne i zorganizowane. A zarazem zakończone fiaskiem. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:22
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Jak nie okradać Paczkomatu? Złodzieje w Bobrówku mieli wyjątkowego pecha

Grupa trzech mężczyzn postanowiła dorobić się na cudzych przesyłkach, dewastując przy tym okoliczny Paczkomat. Tym samym wyłamali oni drzwiczki do aż 30 skrytek. Nie można odmówić im przy tym uporu, ponieważ wszystkie z nich okazywały się... puste.

Dalsza część tekstu pod wideo
Warto kupić porządną skrzynkę Taką, której złodziej łatwo nie okradnie

Chcieli okraść Paczkomat, ale im nie wyszło

Czy cała maszyna była pusta, czy też złodzieje mieli wyjątkowego pecha? Tego nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że wyłamując drzwiczki, dokonali strat szacowanych na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tym, co po ich złodziejskiej eskapadzie zostało nienaruszone, był monitoring. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Skrzynka na listy SASKA GARDEN 1067551
Skrzynka na listy SASKA GARDEN 1067551
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
0 zł
629 zł - najniższa cena
Kup teraz 629 zł
Skrzynka na listy SASKA GARDEN 1067537
Skrzynka na listy SASKA GARDEN 1067537
0 zł
64.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 64.99 zł
Advertisement
Warto kupić porządną skrzynkę Taką, której złodziej łatwo nie okradnie

Dzięki niemu i zabezpieczonym śladom Lubuskiej Policji udało się ustalić sprawców. Usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Chociaż oczywiście to jedynie maksymalny wymiar kary.

Image
telepolis
policja Paczkomat Złodzieje Paczkomatu
Zródła zdjęć: Lubuska Policja
Źródła tekstu: Lubuska Policja