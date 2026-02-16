Jak nie okradać Paczkomatu? Złodzieje w Bobrówku mieli wyjątkowego pecha
Próby okradnięcia Paczkomatu są w Polsce na szczęście niezwykle rzadkie. Nie oznacza to jednak, że się nie zdarzają. W nocy z 6 na 7 lutego w miejscowości Bobrówko próby były bardzo intensywne i zorganizowane. A zarazem zakończone fiaskiem.
Grupa trzech mężczyzn postanowiła dorobić się na cudzych przesyłkach, dewastując przy tym okoliczny Paczkomat. Tym samym wyłamali oni drzwiczki do aż 30 skrytek. Nie można odmówić im przy tym uporu, ponieważ wszystkie z nich okazywały się... puste.
Chcieli okraść Paczkomat, ale im nie wyszło
Czy cała maszyna była pusta, czy też złodzieje mieli wyjątkowego pecha? Tego nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że wyłamując drzwiczki, dokonali strat szacowanych na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tym, co po ich złodziejskiej eskapadzie zostało nienaruszone, był monitoring.
Dzięki niemu i zabezpieczonym śladom Lubuskiej Policji udało się ustalić sprawców. Usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Chociaż oczywiście to jedynie maksymalny wymiar kary.