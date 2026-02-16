Jak nie okradać Paczkomatu? Złodzieje w Bobrówku mieli wyjątkowego pecha

Grupa trzech mężczyzn postanowiła dorobić się na cudzych przesyłkach, dewastując przy tym okoliczny Paczkomat. Tym samym wyłamali oni drzwiczki do aż 30 skrytek. Nie można odmówić im przy tym uporu, ponieważ wszystkie z nich okazywały się... puste.

Chcieli okraść Paczkomat, ale im nie wyszło

Czy cała maszyna była pusta, czy też złodzieje mieli wyjątkowego pecha? Tego nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że wyłamując drzwiczki, dokonali strat szacowanych na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tym, co po ich złodziejskiej eskapadzie zostało nienaruszone, był monitoring.