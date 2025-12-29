Wiadomości

Orange zmienia zasady. Ważne nowości już w marcu

Orange przygotowuje się do wprowadzenia nowych przepisów. Operator zmodyfikuje regulaminy dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji. Zmiany wejdą w życie wiosną 2026 roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:24
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange zmienia zasady. Ważne nowości już w marcu

Nowe prawo wymusza zmiany

Pomarańczowy operator opublikował właśnie ważny komunikat dla swoich abonentów. Chodzi o dostosowanie dokumentów do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z września 2025 roku. Zmiany obejmą usługi komunikacji elektronicznej oraz dodatkowe opłaty doliczane do rachunku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Orange uspokaja, że klienci nie muszą teraz nic robić. Nowe zapisy wejdą w życie automatycznie 14 marca 2026 roku. Mają one ujednolicić proces składania skarg we wszystkich umowach. Dzięki temu zasady będą takie same dla każdego, niezależnie od daty podpisania kontraktu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HAMMER Ranger 8/256GB 6.088" Czarno-zielony
Smartfon HAMMER Ranger 8/256GB 6.088" Czarno-zielony
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S921
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 5G 4/256GB 6.9" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 5G 4/256GB 6.9" 120Hz Czarny
0 zł
658 zł - najniższa cena
Kup teraz 658 zł
Advertisement

Co konkretnie się zmieni?

Najważniejszą nowością jest sposób potwierdzania zgłoszeń. Każda reklamacja złożona po 14 marca otrzyma potwierdzenie na trwałym nośniku. Jeśli pójdziesz do salonu i zgłosisz problem ustnie, dostaniesz oficjalny protokół. To ważne zabezpieczenie dla klienta.

Orange będzie też musiał podawać konkretne dane kontaktowe w każdej odpowiedzi. Jeśli w Twoim zgłoszeniu zabraknie ważnych informacji, operator sam poprosi o ich uzupełnienie. Odpowiedzi na piśmie będą przychodzić pocztą lub kurierem, o ile nie wybierzesz innej drogi kontaktu.

Nowe brzmienie trybu reklamacyjnego znajdziesz w tym dokumencie PDF.

Czy można rozwiązać umowę?

Wprowadzenie nowego regulaminu zawsze daje klientowi furtkę do odejścia. Jeśli nie zgadzasz się na nowe zapisy, możesz rozwiązać umowę do 13 marca 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać o jednej, bardzo istotnej kwestii.

Zmiany wynikają bezpośrednio z nowelizacji przepisów prawa. W takim przypadku operator ma prawo żądać odszkodowania za zerwanie umowy przed czasem. Jeśli zdecydujesz się na odejście, pamiętaj o zwrocie sprzętu. Masz na to 14 dni od zakończenia świadczenia usług. Dotyczy to modemów, dekoderów i innych wypożyczonych urządzeń.

Zobacz: Orange wietrzy magazyny. Smartfony taniej nawet o 2100 zł

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
orange Orange Abonament zmiana regulaminu zmiany w Orange Orange zmiana regulaminu tryb reklamacyjny marzec 2026
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange