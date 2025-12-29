Orange zmienia zasady. Ważne nowości już w marcu

Nowe prawo wymusza zmiany

Pomarańczowy operator opublikował właśnie ważny komunikat dla swoich abonentów. Chodzi o dostosowanie dokumentów do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z września 2025 roku. Zmiany obejmą usługi komunikacji elektronicznej oraz dodatkowe opłaty doliczane do rachunku.

Orange uspokaja, że klienci nie muszą teraz nic robić. Nowe zapisy wejdą w życie automatycznie 14 marca 2026 roku. Mają one ujednolicić proces składania skarg we wszystkich umowach. Dzięki temu zasady będą takie same dla każdego, niezależnie od daty podpisania kontraktu.

Co konkretnie się zmieni?

Najważniejszą nowością jest sposób potwierdzania zgłoszeń. Każda reklamacja złożona po 14 marca otrzyma potwierdzenie na trwałym nośniku. Jeśli pójdziesz do salonu i zgłosisz problem ustnie, dostaniesz oficjalny protokół. To ważne zabezpieczenie dla klienta.

Orange będzie też musiał podawać konkretne dane kontaktowe w każdej odpowiedzi. Jeśli w Twoim zgłoszeniu zabraknie ważnych informacji, operator sam poprosi o ich uzupełnienie. Odpowiedzi na piśmie będą przychodzić pocztą lub kurierem, o ile nie wybierzesz innej drogi kontaktu.

Czy można rozwiązać umowę?

Wprowadzenie nowego regulaminu zawsze daje klientowi furtkę do odejścia. Jeśli nie zgadzasz się na nowe zapisy, możesz rozwiązać umowę do 13 marca 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać o jednej, bardzo istotnej kwestii.