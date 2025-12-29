Sprzęt

Orange wietrzy magazyny. Smartfony taniej nawet o 2100 zł

Święta dobiegły końca, ale sezon na prezenty trwa w najlepsze. Właśnie ruszyły poświąteczne wyprzedaże elektroniki. To dobry moment na zakup wymarzonego smartfonu w znacznie niższej cenie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:22
Flagowce i średniaki w rekordowych cenach

Największą gwiazdą promocji Orange jest możliwość zaoszczędzenia aż 2100 zł na nowym telefonie. Taka obniżka jest dostępna przy skorzystaniu z opcji odkupu starego urządzenia i wyborze pomarańczowego Planu 5G. Sprzęt można kupić za gotówkę lub rozłożyć płatność na wygodne raty.

W ofercie królują najnowsze modele od znanych marek. Fanów składanych ekranów ucieszy obecność Motoroli RAZR 60. Szukasz czegoś klasycznego? W dobrych cenach znajdziesz Samsunga Galaxy S25 oraz wersję Galaxy S25 FE.

Elegancja i technologia w jednym zestawie

Dla osób szukających czegoś wyjątkowego przygotowano specjalny zestaw. Motorola RAZR 60 jest dostępna w pakiecie ze słuchawkami Moto Buds Loop. Całość uzupełnia stylowa kolekcja Crystals by Swarovski. Może to być idealna opcja dla osób ceniących design.

Wielbiciele ekosystemu Samsunga również znajdą coś dla siebie. Zegarek Samsung Galaxy Watch8 40mm z obsługą eSIM doczekał się bardzo atrakcyjnej ceny. Pozwala on na kontakt ze światem nawet bez telefonu w kieszeni. Promocje objęły też tańsze urządzenia, jak TCL 60R 5G czy Honor 400 Lite 5G.

Akcesoria za grosze i oferta dla firm

Promocje poświąteczne to nie tylko drogie smartfony. Warto zerknąć na listę akcesoriów, bo ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Uchwyt do telewizora Motion kupisz już za 69,90 zł. Solidna listwa przeciwprzepięciowa kosztuje teraz tylko 79 zł.

Przy okazji zakupów warto pomyśleć o energii w trasie. Powerbank MINI FPL 5000 mAh z dożywotnią gwarancją kosztuje niecałe 80 zł. Jeśli prowadzicie firmę, mamy jeszcze lepsze wieści. Obniżki na urządzenia dla sektora biznesowego sięgają 50%.

Zródła zdjęć: Lech Okoń i Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange