Orange wietrzy magazyny. Smartfony taniej nawet o 2100 zł

Flagowce i średniaki w rekordowych cenach

Największą gwiazdą promocji Orange jest możliwość zaoszczędzenia aż 2100 zł na nowym telefonie. Taka obniżka jest dostępna przy skorzystaniu z opcji odkupu starego urządzenia i wyborze pomarańczowego Planu 5G. Sprzęt można kupić za gotówkę lub rozłożyć płatność na wygodne raty.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ofercie królują najnowsze modele od znanych marek. Fanów składanych ekranów ucieszy obecność Motoroli RAZR 60. Szukasz czegoś klasycznego? W dobrych cenach znajdziesz Samsunga Galaxy S25 oraz wersję Galaxy S25 FE.

Elegancja i technologia w jednym zestawie

Dla osób szukających czegoś wyjątkowego przygotowano specjalny zestaw. Motorola RAZR 60 jest dostępna w pakiecie ze słuchawkami Moto Buds Loop. Całość uzupełnia stylowa kolekcja Crystals by Swarovski. Może to być idealna opcja dla osób ceniących design.

Wielbiciele ekosystemu Samsunga również znajdą coś dla siebie. Zegarek Samsung Galaxy Watch8 40mm z obsługą eSIM doczekał się bardzo atrakcyjnej ceny. Pozwala on na kontakt ze światem nawet bez telefonu w kieszeni. Promocje objęły też tańsze urządzenia, jak TCL 60R 5G czy Honor 400 Lite 5G.

Akcesoria za grosze i oferta dla firm

Promocje poświąteczne to nie tylko drogie smartfony. Warto zerknąć na listę akcesoriów, bo ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Uchwyt do telewizora Motion kupisz już za 69,90 zł. Solidna listwa przeciwprzepięciowa kosztuje teraz tylko 79 zł.