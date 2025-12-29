Więcej kart SIM niż ludzi. GUS ujawnił prawdę o Polakach

Mobilny król jest tylko jeden

Z najnowszego raportu wynika, że w Polsce mamy obecnie 56,27 mln aktywnych abonentów telefonii ruchomej. Przy populacji wynoszącej 37,49 mln osób oznacza to, że statystycznie na każdego mieszkańca przypada półtorej karty SIM. Trend ten utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie od kilku lat.

Zmienia się jednak sposób, w jaki płacimy za usługi. Telefonia mobilna wygenerowała w ostatnim roku ponad 16,53 mld zł przychodu. To aż 37,2% całości wpływów w sektorze telekomunikacyjnym. Polacy coraz chętniej wybierają też pakiety łączone. Usługi wiązane przyniosły operatorom aż 14,03 mld zł.

Koniec ery telefonu stacjonarnego

To już oficjalne: telefon domowy "na kablu" to dla większości z nas zabytek. Przychody z telefonii stacjonarnej spadły do poziomu zaledwie 827,3 mln zł. Stanowi to marginalne 1,9% całego rynku. Jeszcze kilka lat temu ta kwota była wielokrotnie wyższa.

Spadek widać też w infrastrukturze. Na 1000 mieszkańców przypada obecnie tylko około 60 łączy abonenckich. Co ciekawe, najwięcej tradycyjnych linii zachowało się w województwie pomorskim i śląskim. Najmniej znajdziemy ich na Podlasiu, gdzie wskaźnik ten spadł do 44 linii na 1000 osób.

Prawie cała Polska online

Internet stał się dobrem podstawowym. Z sieci korzysta już regularnie 93,4% Polaków w wieku od 16 do 74 lat. Szybki dostęp do sieci to standard również w biznesie. Aż 98,7% polskich przedsiębiorstw posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Dynamicznie rośnie znaczenie wysokich prędkości. Ponad 63% firm deklaruje korzystanie z łączy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Same opłaty za dostęp do sieci przyniosły branży 10,77 mld zł czystego zysku. To pokazuje, że mimo nasycenia rynku, wciąż chętnie inwestujemy w lepsze transfery.

Co z tym radiem i telewizją?

Mimo ofensywy streamingu, tradycyjne odbiorniki nie zniknęły z naszych domów. GUS podaje, że w Polsce jest wciąż ponad 11,2 mln abonentów radiowych i telewizyjnych. Liczba ta pozostaje zaskakująco stabilna na przestrzeni ostatniej dekady.

Operatorzy szukają zysków w nowych technologiach. Telefonia VoIP, choć wciąż niszowa, wygenerowała 295 mln zł przychodu. Rynek telekomunikacyjny w Polsce jest wart łącznie ponad 44,4 mld zł. To potężna machina, która napędza całą gospodarkę.