Grupa Polsat Plus zmienia władze. Oto nowy skład Rady Nadzorczej

Rodzina Solorza przejmuje stery

W strukturach Grupy Polsat Plus nastąpiło mocne przetasowanie. Aleksandra Żak oraz Tobias Solorz zostali wiceprzewodniczącymi Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Z kolei Piotr Żak będzie teraz łączył funkcje prezesa w Cyfrowym Polsacie i Telewizji Polsat.

Właściciele chcą mieć bezpośredni wpływ na codzienne decyzje w firmie. Zmiany mają poprawić skuteczność zarządzania i podnieść standardy. Grupa jasno deklaruje, że chce ponownie zostać czempionem polskiej gospodarki.

Sensacyjny transfer z Google'a

Największą ciekawostką jest pojawienie się w radzie Marty Poślad. To menedżerka od lat związana z gigantem z Mountain View. Jej wiedza o kulturze amerykańskiego biznesu ma pomóc w transformacji Polsatu. To czytelny sygnał, że firma chce stać się nowoczesną organizacją technologiczną.

Do zarządu dołączył również Piotr Muszyński. To znany ekspert, który odnosił sukcesy na rynku telekomunikacyjnym. Będzie wspierał rozwój nie tylko Cyfrowego Polsatu, ale też Polkomtelu i Netii. Skład uzupełnia mecenas Jarosław Grzesiak, jeden z najlepszych prawników w kraju.

Sztuczna inteligencja priorytetem

Polsat nie chce tylko trzymać się tradycyjnej telewizji. Grupa planuje szybkie wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Ma to być klucz do odzyskania wiarygodności w oczach rynków finansowych. Inwestorzy czekają na konkretne efekty tych zmian.

Z radą pożegnał się Józef Birka. Nie odchodzi jednak całkowicie, bo zostaje w grupie jako doradca. Firma zapowiada, że to może nie być koniec nowości na dziś. Kolejne komunikaty mają pojawić się wieczorem.

Tak wygląda nowa Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu: