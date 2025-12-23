Trzęsienie ziemi w Grupie Polsat Plus. Piotr Żak przejmuje pełną władzę

Nowy rozdział w historii imperium

Piotr Żak został właśnie nowym Prezesem Zarządu Cyfrowego Polsatu. To kluczowa zmiana dla całej grupy kapitałowej. Żak nie porzuca swoich dotychczasowych obowiązków. Będzie jednocześnie nadal zarządzał Telewizją Polsat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Taki ruch oznacza wzmocnienie perspektywy właścicielskiej. Piotr Żak zna branżę od podszewki. Od lat zasiadał w radach nadzorczych najważniejszych spółek grupy, takich jak Netia czy ZE PAK. Od początku 2024 roku dowodził też samą telewizją.

Zmiany w sieci Plus

To nie koniec roszad na samym szczycie. Nowego prezesa ma także Polkomtel, czyli operator sieci Plus. Został nim Maciej Stec, postać doskonale znana w branży telekomunikacyjnej.

Maciej Stec, nowy prezes Plusa

Stec jest związany z Polsatem od ponad dwóch dekad. Wcześniej odpowiadał za strategię i nowe obszary rozwoju. Teraz bierze pełną odpowiedzialność za zielonego operatora. Zrezygnował przy tym z zasiadania w radzie nadzorczej, aby skupić się na nowej roli.

Koniec misji specjalnej w tle sporu

Dotychczasowy szef Cyfrowego Polsatu, Andrzej Abramczuk, nie znika z grupy. Pozostaje on na stanowisku Prezesa Zarządu Netii. To właśnie on kierował głównymi spółkami w ostatnich, bardzo wymagających miesiącach.

Andrzej Abramczuk, nowy prezes Netii

Fundacja TiVi oficjalnie podziękowała Abramczukowi za ten okres. Był to czas trudny, zakończony właśnie ważnym wyrokiem sądu w Liechtensteinie. Grupa podkreśla, że mimo zawirowań, firma zachowała stabilność finansową i operacyjną.

Kto pociąga za sznurki?

Wszystkie powyższe decyzje personalne podjęła Fundacja TiVi. Jest to podmiot dominujący w całej strukturze Polsatu. Fundacja skorzystała ze swoich specjalnych uprawnień do powoływania i odwoływania zarządów.