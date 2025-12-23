Skuteczna sukcesja w Grupie Polsat Plus

Sukcesja z kłopotami - spór trwał od wakacji 2024 roku

O tym, kto będzie zarządzał działającymi w Liechtensteinie fundacjami TiVi i Solkomtel, za pośrednictwem których sterowane jest całe imperium telewizyjne, telekomunikacyjne i energetyczne wydawać się mogło, że decyzja zapadła już 2 sierpnia 2024 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wtedy to Zygmunt Solorz notarialnie przekazał władzę trójce swoich dzieci — Tobiasowi Solorzowi oraz Aleksandrze i Piotrowi Żakom. Następnego dnia jednak Zygmunt Solorz wycofał się ze swojej decyzji, rozpoczynając skomplikowany spór prawny.

Grupa Polsat Plus zadowolona z wyroku

Jak przekazuje dzisiaj w komunikacie Grupa Polsat Plus, jej większościowy udziałowiec, Fundacja TiVi przedstawił pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie. W myśl dokumentu sąd oddalił apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznał racje Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza.

Oznacza to, że prawomocnie kończy się spór sądowy trwający od sierpnia 2024 roku.