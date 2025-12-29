Wiadomości

To już kolejna duża awaria Play. Problem zdaje się ten sam

Przed świętami mieliśmy do czynienia z poważną awarią Play. Wszystko wskazuje na powtórkę z rozrywki. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:29
2
Po raz kolejny mowa jest o usługach stacjonarnych, czyli tym, co należało niegdyś do UPC. Jeśli chodzi o jej skalę, to oficjalnie nie jest ona znana. Jednak kiedy zacząłem pisać ten tekst, to zgłoszeń było ponad tysiąc, a kiedy piszę te słowa, jest ich ponad 6 tysięcy. 

Awaria Play

A w momencie publikacji, jak widać powyżej, zgłoszeń jest niemal 9 tysięcy i stale ta wartość rośnie. 

Przeważająca liczba zgłoszeń wskazuje na problemy z telewizją. Mowa tu o 68%. 21% odnosi się natomiast do internetu, a 11% sieci komórkowej. Można jednak domniemywać, że niemal wszyscy mają problemy z telewizją, a jedynie błędnie zaznaczają kategorie.

Obecnie przyczyna awarii nie jest znana. Wysłaliśmy zapytanie do Play na ten temat. Odpowiedź zostanie opublikowana pod tym wpisem, kiedy tylko ją dostaniemy.

Image
telepolis
play play awaria
Zródła zdjęć: Downdetector, Play
Źródła tekstu: Downdetector, Własne