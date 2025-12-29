To już kolejna duża awaria Play. Problem zdaje się ten sam
Przed świętami mieliśmy do czynienia z poważną awarią Play. Wszystko wskazuje na powtórkę z rozrywki.
Po raz kolejny mowa jest o usługach stacjonarnych, czyli tym, co należało niegdyś do UPC. Jeśli chodzi o jej skalę, to oficjalnie nie jest ona znana. Jednak kiedy zacząłem pisać ten tekst, to zgłoszeń było ponad tysiąc, a kiedy piszę te słowa, jest ich ponad 6 tysięcy.
Awaria Play
A w momencie publikacji, jak widać powyżej, zgłoszeń jest niemal 9 tysięcy i stale ta wartość rośnie.
Przeważająca liczba zgłoszeń wskazuje na problemy z telewizją. Mowa tu o 68%. 21% odnosi się natomiast do internetu, a 11% sieci komórkowej. Można jednak domniemywać, że niemal wszyscy mają problemy z telewizją, a jedynie błędnie zaznaczają kategorie.
Obecnie przyczyna awarii nie jest znana. Wysłaliśmy zapytanie do Play na ten temat. Odpowiedź zostanie opublikowana pod tym wpisem, kiedy tylko ją dostaniemy.