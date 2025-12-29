To już kolejna duża awaria Play. Problem zdaje się ten sam

Po raz kolejny mowa jest o usługach stacjonarnych, czyli tym, co należało niegdyś do UPC. Jeśli chodzi o jej skalę, to oficjalnie nie jest ona znana. Jednak kiedy zacząłem pisać ten tekst, to zgłoszeń było ponad tysiąc, a kiedy piszę te słowa, jest ich ponad 6 tysięcy.

Awaria Play

A w momencie publikacji, jak widać powyżej, zgłoszeń jest niemal 9 tysięcy i stale ta wartość rośnie.

Przeważająca liczba zgłoszeń wskazuje na problemy z telewizją. Mowa tu o 68%. 21% odnosi się natomiast do internetu, a 11% sieci komórkowej. Można jednak domniemywać, że niemal wszyscy mają problemy z telewizją, a jedynie błędnie zaznaczają kategorie.