Wiadomości

Wielka awaria w Play. Siadły usługi stacjonarne

Klienci Play właśnie mierzą się z poważną awarią. Mowa jest o potężnym piku w mniej niż pół godziny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:10
Problem dotyczy usług stacjonarnych, czyli internetu i telewizji operatora. Jeśli chodzi o zgłoszenia, to te rozkładają się mniej/więcej po równo. Nie zaobserwowano natomiast problemów z usługami mobilnymi operatora. 

Awaria Play

Wychodzi więc na to, że nawaliła wyłącznie infrastruktura stacjonarna, która wcześniej należała do UPC. Problemy zaczęły się w okolicach 15:30. Niestety, nie jest znana ich skala i przyczyna. Pewnym wyznacznikiem może być to, że kilka minut temu, jak zaczynałem pisanie tego tekstu, widziałem ponad 900 zgłoszeń na wykresie, a kiedy piszę te słowa, jest ich ponad 1800.

Wysłaliśmy zapytanie do Play odnośnie do awarii. Tekst zostanie zaktualizowany o oficjalny komunikat, jak tylko otrzymamy odpowiedź.

Aktualizacja:

W chwilę po publikacji tekstu wskaźniki zgłoszeń przebiły poziom 2800. Wygląda więc na to, że problem jest poważny i ogólnokrajowy.

Image
telepolis
internet play play awaria
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector, Własne