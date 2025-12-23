Wielka awaria w Play. Siadły usługi stacjonarne
Klienci Play właśnie mierzą się z poważną awarią. Mowa jest o potężnym piku w mniej niż pół godziny.
Problem dotyczy usług stacjonarnych, czyli internetu i telewizji operatora. Jeśli chodzi o zgłoszenia, to te rozkładają się mniej/więcej po równo. Nie zaobserwowano natomiast problemów z usługami mobilnymi operatora.
Awaria Play
Wychodzi więc na to, że nawaliła wyłącznie infrastruktura stacjonarna, która wcześniej należała do UPC. Problemy zaczęły się w okolicach 15:30. Niestety, nie jest znana ich skala i przyczyna. Pewnym wyznacznikiem może być to, że kilka minut temu, jak zaczynałem pisanie tego tekstu, widziałem ponad 900 zgłoszeń na wykresie, a kiedy piszę te słowa, jest ich ponad 1800.
Wysłaliśmy zapytanie do Play odnośnie do awarii. Tekst zostanie zaktualizowany o oficjalny komunikat, jak tylko otrzymamy odpowiedź.
Aktualizacja:
W chwilę po publikacji tekstu wskaźniki zgłoszeń przebiły poziom 2800. Wygląda więc na to, że problem jest poważny i ogólnokrajowy.