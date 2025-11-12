Tech

W Warszawie stanął stacjonarny AliExpress. Tak startują wielkie łowy

AliExpress rozpoczął swój coroczny festiwal wyprzedaży 11.11. Platforma kusi rabatami sięgającymi 80%. W tym roku firma zaskakuje jednak nową akcją w stolicy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:57
3
Stacjonarny AliExpress w Warszawie

Tegoroczny Festiwal Zakupów 11.11 na AliExpress wystartował z rozgrzewką już 8 listopada. Główna faza wyprzedaży potrwa od 11 do 19 listopada 2025 roku, po czym płynnie przejdzie w okres Black Friday, trwający od 20 listopada do 3 grudnia. Czeka nas niemal miesiąc promocji.

Platforma zapowiada zniżki sięgające 80% i uruchomienie nowego kanału Brand+. Ma on gromadzić "przystępne cenowo marki wysokiej jakości". Pojawi się też Gwarancja Najlepszej Ceny. Największą nowością nie są jednak same promocje, a fizyczna obecność w Warszawie. Z okazji 11.11 AliExpress otworzył Smart Living Pop-Up Store. Strefy dostępne będą pod Pałacem Kultury i Nauki oraz w Centrum Handlowym Promenada.

To właśnie w pop-upach będzie można zobaczyć i przetestować produkty partnerów Brand+, w tym urządzenia Ilife czy Tineco, głównie sprzęt do sprzątania i inteligentnego domu. Odwiedzający mają też spotkać influencerów i skorzystać z kodów QR, które przekierują ich do ofert online. Pop-up w Promenadzie będzie działał do 14 listopada.

Polak liczy pieniądze

Cała akcja ma solidne podstawy w danych. Jak twierdzi AliExpress, Polacy w 2025 roku kupują coraz bardziej świadomie, głównie z powodu rosnących cen. Internet stał się narzędziem do szukania oszczędności. Z badania zleconego przez platformę wynika, że już 43,9% zakupów w ostatnich trzech miesiącach dokonano online.

Rośnie też znaczenie samych marketplace’ów. W ostatnim kwartale skorzystało z nich 56% konsumentów. Co ciekawe, e-commerce przestał być domeną młodych. O ile w grupach 18-24 i 25-34 lata zakupy online stanowią ponad połowę (53% i 51%), o tyle w grupie 55+ udział ten sięgnął 35%.

Raporty wskazują, że Polacy odchodzą od zakupów impulsywnych na rzecz "strategicznego wydawania pieniędzy". Przejawia się to choćby w czasie spędzanym na analizie. Większość z nas poświęca od 1 do 4 godzin tygodniowo na samo przeglądanie produktów i porównywanie cen.

Platforma twierdzi, że przynosi to efekty. Z danych zebranych wśród klientów AliExpress wynika, że ponad 43% z nich zaoszczędziło w ostatnim roku od 26 do 50% wydatków. Kolejne 21% deklaruje, że oszczędności przekroczyły połowę dotychczasowych kosztów.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: AliExpress
Źródła tekstu: AliExpress