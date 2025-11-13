Netia: tańszy internet z umową na 9 miesięcy. Promocja na Black Weeks

Od 12 listopada do 9 stycznia 2026 roku dostępna jest specjalna oferta „Black Weeks” na szybki, stacjonarny dostęp do internetu na własnej sieci Netii w budownictwie wielorodzinnym (nawet do 2 Gb/s), z umową na zaledwie 9 miesięcy. Jak podkreśla operator, ofertę wyróżnia fakt, że można wybrać pakiety, które łączą szybki internet z dostępem do serwisów streamingowych: Disney+, HBO Max, czy SkyShowtime.

Ceny dostępu do internetu solo od 2. do 9. miesiąca przedstawiają się następująco:

internet solo do 300 Mb/s – abonament 55 zł ,

, internet solo do 600 Mb/s – abonament 65 zł ,

, internet solo do 1 Gb/s – abonament 80 zł ,

, internet solo do 2 Gb/s – abonament 100 zł.

Dostęp do internetu o prędkości pobierania danych do 300 Mb/s oraz SkyShowtime kosztuje 65 zł miesięcznie, dodatkowo pierwszy miesiąc jest za 0 zł (cena z uwzględnieniem rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe). Netia oferuje także analogiczną ofertę z Disney+ lub HBO Max, które kosztują od 80 zł miesięcznie. W pakietach z internetem można łączyć więcej dostępów do serwisów streamingowych.

Więcej informacji o ofercie znajduje się na stronie https://www.netia.pl/pl/solo-internet-student.

Po 9. miesiącu umowa przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a abonament za internet solo (oraz z wliczonym Disney+ i/lub HBO Max) wzrasta o 10 zł miesięcznie, a z wliczonym dostępem do SkyShowtime o 20 zł miesięcznie.