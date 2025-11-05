Kochasz zwierzęta? To tej oferty nie możesz przegapić

Mamy listopad, Mariah Carey już rozmrożona i króluje w stacjach radiowych, a to oznacza, że niebawem wystartują promocje z okazji Black Friday. Już za chwilę z każdej strony będą nas bombardowały niesamowite oferty smartfonów, telewizorów czy sprzętu AGD i generalnie super, tylko… większość tych rzeczy każdy z nas już ma. Tymczasem firma MOVA przygotowała przeceny na coś, czego nie znajdziemy w większości domów, a co każdy miłośnik zwierzaków powinien docenić.

Mowa o inteligentnych akcesoriach dla zwierząt, które od 5 do 30 listopada 2025 roku będziemy mogli kupić taniej. Dużo taniej.

MOVA G1 Pro – odkurzacz do pielęgnacji zwierząt

Na start warto podkreślić, że choć mówimy o gadżetach dla zwierząt, to większość z nich docenią także dwunogi. Najlepszy przykład: MOVA G1 Pro. To odkurzacz przeznaczony specjalnie do pielęgnacji czworonogów. To praktyczny sprzęt, dzięki któremu nie tylko zadbacie o higienę swoich pupili, ale i pozbędziecie się sierści z mebli.

Urządzenie wyposażona aż w siedem różnych akcesoriów do pielęgnacji, w tym szczotkę do czesania, kilka rodzajów maszynek do strzyżenia czy wałek do usuwania długich włosów. Szczytowa moc ssania sięga 11 kPa, co wystarczy, by żaden zabłąkany kawałek sierści nie latał nam później po pokoju. Jednocześnie jednak producent zadbał o to, by zwierzaki mogły się czuć w pobliżu MOVA G1 Pro bezpiecznie i komfortowo. Konstrukcja zaprojektowana została w taki sposób, by zredukować hałas, szczególnie podczas rozruchu urządzenia.

MOVA PB10 Pro – plecak do przenoszenia zwierząt domowych

Czy Wasz pupil ma żyłkę odkrywcy? A może po prostu często podróżujecie i nie chcecie go zostawiać samego w domu? W jednym i drugim przypadku przyda się Wam MOVA PB10 Pro, czyli sprytny plecak do trasportu zwierzaków.

Dlaczego sprytny? Bo to znacznie więcej niż po prostu torba z kilkoma otworami, jak ma to często miejsce w podobnych gadżetach. To plecak zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić Waszemu czworonogowi maksymalny komfort i bezpieczeństwo. MOVA PB10 Pro posiada m.in. przemyślany system cyrkulacji powietrza wspomaganej dodatkowym wentylatorem oraz możliwość dostosowania przestrzeni do potrzeb zwierzaka poprzez rozszerzalną konstrukcję. Ba, z takim plecakiem nawet upały przestają być takie straszne, a to za sprawą wbudowanego nawilżacza powietrza.

MOVA PF10 Pro – automatyczny dozownik karmy

Zdarza się Wam czasem w pośpiechu wychodzić z domu bez nakarmienia kota? A może Wasz pies regularnie zwleka Was z łóżka na pięć minut przed budzikiem, bo nie może się doczekać, aż nasypiecie mu karmy? To MOVA PF10 Pro z pewnością nieco ułatwi Wasze życie.

Mowa o automatycznym dozowniku karmy, który sam będzie dosypywał Waszym zwierzakom idealnie odmierzone porcje karmy o określonej porze. Wbudowany pojemnik ma aż 3,4 l i potrafi zagwarantować świeżość jedzenia przez ponad dwa tygodnie. Karma może być dozowana o z góry określony porach lub ręcznie, z poziomu aplikacji albo za pomocą przycisku na obudowie. Do tego nowoczesna, minimalistyczna stylistyka urządzenia będzie pasowała do każdej kuchni. W skrócie? To jeden z tych sprzętów, które każdy posiadacz psa czy kota mieć powinien.

MOVA WF10 Pro – kompaktowe poidełko

Analogicznie, jeśli chcecie, żeby Was zwierzak zawsze miał dostęp do świeżej, czystej wody, dobrze jest zainwestować w automatyczne poidełko. MOVA WF10 Pro to model stosunkowo prosty, ale wyposażony w kilka praktycznych rozwiązań, które łatwo docenić.

Przede wszystkim znajdziemy tu porządny system filtracji, który wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia i zapewnia, że woda dla pupila zawsze będzie świeża i czysta niczym prosto z kranu. Oprócz tego producent zadbał o trzy różne tryby przepływu wody, działające stymulująco na zwierzaka, a zastosowana pompka pracuje na tyle cicho, by nie przeszkadzać „człowiekom” podczas codziennego funkcjonowania.

Także sama konstrukcja jest zaskakująco wręcz przemyślana. Po pierwsze, dzięki przeźroczystej obudowie zawsze widzimy, ile wody zostało w poidełku i wiemy, kiedy trzeba ją uzupełnić. Po drugie, podłużna konstrukcja akcesorium sprawia, że mogą z niego korzystać dwa zwierzaki jednocześnie. Ideał do domów z wieloma kotami.

MOVA WF20 Pro – poidełko z górnej półki

Można też zafundować swojemu pupilowi odrobinę luksusu – a sobie wygody. MOVA WF20 Pro to poidełko z nieco wyższej półki, wyróżniające się wyjątkowo zaawansowaną funkcjonalnością.

Przykładowo, znajdziemy tu wielowarstwowy system filtracji, który jeszcze bardziej skutecznie wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia. Wbudowany zbiornik ma pojemność aż 3 l, więc powinien wystarczyć nawet na kilka dni bez konieczności dolewania wody. Z kolei misa ze stali nierdzewnej to gwarancja czystości i higieny. Jeśli chcesz, by Twój pupil miał to, co najlepsze, MOVA WF20 Pro będzie doskonałym wyborem.

Promocje na akcesoria dla zwierząt marki MOVA obowiązują od 5 do 30 listopada 2025 roku. Przecenione produkty znajdziecie w oficjalnym sklepie producenta oraz w wybranych sklepach z elektroniką.

Jeśli jest jedna promocja na Black Friday, którą warto sprawdzić, to na pewno ta – Wasz pupil Wam za to podziękuje.