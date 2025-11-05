Wiadomości
Plus sypie okazjami na tanie smartfony. Tnie ceny na Black Weeks
W Plusie ruszyła oferta z okazji Black Weeks obejmująca smartfony, smartwatche i tablety. Operator obniżył ceny na urządzenia marek takich jak Motorola, Samsung, Oppo czy Realme – nawet o 700 zł.
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oferta przygotowana przez Plusa z okazji Black Weeks może być okazją dla tych, którzy chcą wymienić dotychczasowy telefon bądź zegarek na nowy. Nie zabrakło również tabletów dla miłośników dużych ekranów.
Wybrane okazje dla Ciebie
Wybrane modele dostępne są w atrakcyjnych cenach i w wygodnych ratach. Wśród sprzętów objętych ofertą znalazły się m.in.:
- Samsung Galaxy S25 FE 8/128 GB za 2899 zł – 299 zł na start – 12 rat po 216,65 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł).
- Motorola edge 60 12/512 GB za 1499 zł – 1 zł na start – 12 rat po 124,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł),
- Oppo Reno13 Pro 5G 12/512 GB za 2499 zł – 249 zł na start – 12 rat po 187,5 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł),
- Realme GT 7 12/512GB za 2799 zł – 299 zł na start – 12 rat po 208,32 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3499 zł),
- Samsung Galaxy Tab S10 FE8/128 GB za 2499 zł – 249 zł na start – 12 rat po 187,5 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2799 zł),
- Huawei Watch GT 5 Elite LTE za 2399 zł – 249 zł na start – 12 rat po 179,15 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2599 z).
Oferta obowiązuje w sklepie internetowym do wyczerpania zapasów. Szczegóły oraz pełne portfolio urządzeń dostępne jest na stronie www.plus.pl/lp/okazje-na-sprzety.