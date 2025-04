Samsung ma nowe tablety. Do sprzedaży trafiają Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+

Większy ekran, smuklejszy design

Największą gwiazdą premiery jest Samsung Galaxy Tab S10 FE+ , który może pochwalić się imponującym wyświetlaczem LCD o przekątnej 13,1 cala . To niemal 12% więcej niż u poprzednika, a dzięki smukłym ramkom, przestrzeń robocza jest maksymalnie wykorzystana. Zarówno model FE+, jak i standardowy Galaxy Tab S10 FE (z ekranem 10,9 cala) oferują płynny obraz dzięki odświeżaniu 90 Hz oraz jasność do 800 nitów w dedykowanym trybie. Technologia Vision Booster dba o optymalną widoczność w każdych warunkach oświetleniowych, automatycznie dostosowując jasność i redukując emisję niebieskiego światła dla ochrony wzroku.

Samsung zadbał również o mobilność – model Galaxy Tab S10 FE jest o ponad 4% lżejszy od poprzedniej generacji. Oba tablety cechują się smukłą konstrukcją (6 mm grubości) i, co ważne, odziedziczyły po flagowej serii Tab S10 klasę odporności IP68 , chroniącą je przed wodą i pyłem.

Moc AI w zasięgu ręki

Seria Galaxy Tab S10 FE to pierwsze tablety "Fan Edition" fabrycznie wyposażone w pakiet funkcji Galaxy AI, znanych z flagowych urządzeń Samsunga. Ma to na celu zredefiniowanie codziennej produktywności i kreatywności. Użytkownicy zyskują dostęp do: