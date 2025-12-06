Oryginalny Air Fryer za 269 zł. To chyba najlepsze, co można dziś kupić

Mowa tu rzecz jasna o Philipsie, czyli twórcy tej kategorii urządzeń. I nie są to tylko marketingowe przechwałki. Sam mam urządzenie tej firmy i zarówno góra, jak i spód potraw są w mirę równo pieczone, co nie jest takie oczywiste w produktach konkurencji, nawet tej z wysokiej półki. Czy warto? No cóż, dostajemy szybki, smaczny, chrupiący wewnątrz i soczysty w środku posiłek przy użyciu minimalnej ilości tłuszczu. Oczywiście, że warto. Sam, od kiedy mam Air Fryera spędzam znacznie mniej czasu przy przygotowywaniu posiłków, a klasycznej patelni nie trzymałem w rękach od kilku tygodni.

Philips Ovi Connected HD9255/30

Jednak nie jesteście tu po to, aby czytać o tym, jak wspaniały jest Air Fryer. Was interesuje promocja. A ta jest naprawdę fenomenalna: otóż Philips Ovi Connected HD9255/30 możecie kupić dziś za jedyne 269 złotych. Jest to Air Fryer z misą o pojemności 4.1 litra, co jest wystarczające dla dwóch osób, a przy dołożeniu dodatkowego koszyka dodającego drugie piętro to i 3 spokojnie się najedzą.

Działa on z mocą 1400 W, oraz wspiera temperatury od 80 do 200 stopni. Tym samym nie tylko pieczenie, ale i inne formy obróbki cieplnej są przez niego wspierane. Dodatkowo samą misę można bez problemu myć w zmywarce, co również nie jest przecież tak oczywiste. A wszystko to zajedyne 269 zł.