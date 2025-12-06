Jolla Phone powraca. Ruszyła zbiórka na nowy smartfon z Sailfish OS

Elitarny to dobre słowo, ponieważ firma ma proste założenie: chce wyprodukować 2000 tych smartfonów. W momencie pisania tego tekstu złożono zamówienia na 1203 egzemplarze. Wciąż możecie więc dołączyć do tego elitarnego grona. Wystarczy wpłacić 99 Euro, które zostanie potem odliczone od końcowej ceny urządzenia, która ma wynosić 499 Euro. A co jeśli zapotrzebowanie będzie większe? Osoby, które złożą zamówienie później, będą mogły kupić smartfona za 599-699 Euro. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ zbiórka potrwa do 4 stycznia.

Sailfish OS

Zanim zajmiemy się samym smartfonem, to wyjaśnijmy, czym jest system, na którym ma on działać. Wbrew pozorom jego historia jest bardzo długa. Korzenie platformy są starsza od Androida, a nawet iOS. Wywodzi się ona bowiem z systemu Nokii Maemo, które z czasem we współpracy z Intelem stało się podstawą MeeGo. Natomiast Sailfish OS opiera się bezpośrednio na tym ostatnim. Jest to więc czysty Linux na smartfonie, chociaż rzecz jasna uruchamia aplikacje z Androida.

Jolla Phone

Spójrzmy teraz na samo urządzenie. Twórcy nie chwalą się dokładnym modelem procesora. Ma to jednak być układ od MediaTeka ze wsparciem 5G. Możemy wiec liczyć na SoC z serii Dimensity. I to raczej wyższej wydajności, ponieważ wspierać ma go 12 GB RAM. Na pliki przeznaczono natomiast 256 GB miejsca, które można rozszerzyć dzięki kartom microSD. Ekran to natomaist będzie 6,36-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD.