Motorola ulepsza swoje telefony. Na początek edge 70
Motorola edge 70 to najnowszy smartfon marki, który wyróżnia się bardzo płaską obudową. Teraz urządzenie zyskało jeszcze jeden atut – funkcje moto ai w języku polskim.
Motorola pokazała swój najnowszy smartfon edge 70 miesiąc temu, przyłączając się do trendu na bardzo płaskie obudowy. Urządzenie kusi zgrabną konstrukcją o grubości zaledwie 5,99 mm i wadze 159 g. Producent zadbał jednak też o to, by smartfon wyróżniał się nie tylko wyglądem i teraz Motorola edge 70 dzięki najnowszej aktualizacji oferuje zintegrowane wsparcie AI w języku polskim.
Oprócz dostępnych dotychczas w moto ai języków – angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego – najnowsza aktualizacja usługi wprowadziła spersonalizowane funkcje sztucznej inteligencji w kolejnych wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej. Aktualizacja moto ai jest wdrażana stopniowo i będzie sukcesywnie trafiać na kolejne urządzenia, ale na początek dostępna jest właśnie dla Motoroli edge 70.
Moto ai to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, dostępne w wielu modelach smartfonów Motorola. Ma na celu ułatwienie codziennego życia użytkowników i odpowiada m.in. za poprawę jakości zdjęć dzięki Photo Enhancement Engine, a także za zaawansowane funkcje aparatu, takie jak Action Shot, Group Shot czy Signature Style.
Oprócz narzędzi fotograficznych, w najnowszej wersji moto ai użytkownicy mogą korzystać również z kreatywnych funkcji Image Studio i Playlist Studio, a także z inteligentnych rozwiązań: Uwaga, Zapamiętaj to oraz Zapytaj lub wyszukaj. W najnowszych smartfonach z serii edge oraz razr moto ai otrzymało nawet dedykowany, fizyczny przycisk umieszczony z boku urządzenia.