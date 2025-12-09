Motorola ulepsza swoje telefony. Na początek edge 70

Motorola pokazała swój najnowszy smartfon edge 70 miesiąc temu, przyłączając się do trendu na bardzo płaskie obudowy. Urządzenie kusi zgrabną konstrukcją o grubości zaledwie 5,99 mm i wadze 159 g. Producent zadbał jednak też o to, by smartfon wyróżniał się nie tylko wyglądem i teraz Motorola edge 70 dzięki najnowszej aktualizacji oferuje zintegrowane wsparcie AI w języku polskim.

Oprócz dostępnych dotychczas w moto ai języków – angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego – najnowsza aktualizacja usługi wprowadziła spersonalizowane funkcje sztucznej inteligencji w kolejnych wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej. Aktualizacja moto ai jest wdrażana stopniowo i będzie sukcesywnie trafiać na kolejne urządzenia, ale na początek dostępna jest właśnie dla Motoroli edge 70.

Moto ai to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, dostępne w wielu modelach smartfonów Motorola. Ma na celu ułatwienie codziennego życia użytkowników i odpowiada m.in. za poprawę jakości zdjęć dzięki Photo Enhancement Engine, a także za zaawansowane funkcje aparatu, takie jak Action Shot, Group Shot czy Signature Style.