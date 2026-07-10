Netflix chce na dłużej przykuć nas do ekranu. Ma na to pomysł

Netflix wciąż pozostaje największym serwisem streamingowym na świecie z jednym z najniższych poziomów rezygnacji. Firma cały czas notuje też dobre wyniki finansowe. Jednak serwis ma dostrzegać pierwsze oznaki tego, że użytkownicy spędzają na nim coraz mniej czasu i chce temu przeciwdziałać.

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Netflix chce nas przykuć do ekranów

Netflix ma nietypowy plan, jak przekonać użytkowników do dłuższego korzystania ze swoich usług. Serwis streamingowy planuje uruchomić coś w rodzaju kanałów na żywo. Te mają być podzielone ze względu na kategorię materiałów i w ciągu transmitować filmy oraz seriale, zupełnie jak kanały telewizyjne.

W ten sposób zataczamy koło. Najpierw odchodzimy od telewizji na rzecz serwisów streamingowych, aby te z czasem zaczęły oferować usługi coraz bardziej zbliżone do tradycyjnych kanałów telewizyjnych. To sposób nie tylko na zatrzymanie użytkowników na dłużej, ale też wyświetlanie większej liczby reklam. Tylko w zeszłym roku Netflix zarobił na nich 1,5 mld dolarów, a w tym chciał ten wynik podwoić.