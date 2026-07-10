Akcje giganta w rok podrożały o 700 proc. A teraz takie wieści

Amerykański potentat z segmentu pamięci komputerowych już wcześniej planował przeznaczyć na swój rozwój gigantyczne środki, więc nie ma mowy o wielkim zaskoczeniu. Uwagę przyciąga jednak fakt, że kwota na realizację tego projektu rośnie. I dorzucane są nie miliony, a kolejne dziesiątki miliardów dolarów.

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Micron wyda kilkaset mld dolarów na nowe moce produkcyjne

Nowe inwestycje firmy Micron mają stworzyć 90 tys. miejsc pracy w USA. Administrację Białego Domu zapewne to cieszy, będzie można chwalić się sukcesem w zakresie reindustrializacji. Ameryka miała być znowu wielka i proszę: powstają nowoczesne zakłady. Jednocześnie realizowany jest inny cel: zmniejsza się zależność USA od produkcji półprzewodników poza granicami kraju. Jeśli coś zakłóci łańcuch dostaw z Azji, to kraj rządzony obecnie przez Donalda Trumpa nie znajdzie się w dramatycznej sytuacji.

Amerykanie stają do wyścigu z Koreańczykami

Oczywiście w tym wszystkim jest też korzyść samego Microna: większa produkcja powinna się przełożyć na większy zysk. O nadpodaży i spadku cen na razie nie ma mowy, bo karty rozdają zaledwie trzy firmy. Pozostałe dwie to Samsung i SK Hynix. Niedawno mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że koreańscy giganci planują… wydać setki miliardów dolarów na zwiększenie mocy produkcyjnych.

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