Meta i Google Cloud podpisują gigantyczny kontrakt na AI

Meta i Google łączą siły w największej jak dotąd współpracy dotyczącej sztucznej inteligencji. Kontrakt podobno opiewa na ponad 10 miliardów dolarów i obejmuje wieloletnie wsparcie obliczeniowe w chmurze.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 07:28
0
10 miliardów dolarów za moc obliczeniową

Meta Platforms podpisała z Google Cloud umowę wartą ponad 10 miliardów dolarów (ok. 36 mld zł). To pierwsze tak duże porozumienie obu firm, które ma zapewnić właścicielowi Facebooka i Instagrama ogromne zasoby obliczeniowe do rozwijania sztucznej inteligencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kontrakt będzie realizowany przez sześć lat i oznacza dla Google Cloud duże wzmocnienie w walce z Amazon Web Services i Microsoft Azure. Meta od miesięcy inwestuje miliardy w rozbudowę centrów danych, a dodatkowe zasoby chmurowe mają przyspieszyć ten proces.

Meta przyspiesza rozwój AI

Głównym celem współpracy jest zapewnienie firmie Marka Zuckerberga stabilnej infrastruktury dla rozwoju sztucznej inteligencji. Gigant prowadzi wyścig z innymi gigantami technologicznymi i potrzebuje ogromnej mocy obliczeniowej do trenowania i uruchamiania modeli AI, w tym rozwijanej rodziny modeli Llama.

Do tej pory współpraca obu firm była ograniczona. Programiści korzystający z Google Cloud mieli dostęp do Llama AI przez platformę Vertex AI. Najnowszy kontrakt to pierwszy tak szeroki układ obejmujący infrastrukturę chmurową.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz AI

Aby finansować inwestycje, Meta niedawno sprzedała nieruchomości warte ponad 2 miliardy dolarów (7,3 mld zł). Środki mają zasilić budżet przeznaczony na rozwój sztucznej inteligencji i dalsze umowy związane z infrastrukturą.

