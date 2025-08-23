Meta i Google Cloud podpisują gigantyczny kontrakt na AI

10 miliardów dolarów za moc obliczeniową

Meta Platforms podpisała z Google Cloud umowę wartą ponad 10 miliardów dolarów (ok. 36 mld zł). To pierwsze tak duże porozumienie obu firm, które ma zapewnić właścicielowi Facebooka i Instagrama ogromne zasoby obliczeniowe do rozwijania sztucznej inteligencji.

Kontrakt będzie realizowany przez sześć lat i oznacza dla Google Cloud duże wzmocnienie w walce z Amazon Web Services i Microsoft Azure. Meta od miesięcy inwestuje miliardy w rozbudowę centrów danych, a dodatkowe zasoby chmurowe mają przyspieszyć ten proces.

Meta przyspiesza rozwój AI

Głównym celem współpracy jest zapewnienie firmie Marka Zuckerberga stabilnej infrastruktury dla rozwoju sztucznej inteligencji. Gigant prowadzi wyścig z innymi gigantami technologicznymi i potrzebuje ogromnej mocy obliczeniowej do trenowania i uruchamiania modeli AI, w tym rozwijanej rodziny modeli Llama.

Do tej pory współpraca obu firm była ograniczona. Programiści korzystający z Google Cloud mieli dostęp do Llama AI przez platformę Vertex AI. Najnowszy kontrakt to pierwszy tak szeroki układ obejmujący infrastrukturę chmurową.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz AI