Ryanair ostrzega. Zostało 7 dni, potem tak nie polecisz

Ryanair, czyli tania, ale jednocześnie największa linia lotnicza w Europie, wprowadza rewolucją dla pasażerów. Jednak zmiana nie wszystkim się spodoba. Już za 7 dni (12 listopada) w życie wchodzą regulację, które oznaczają konieczność korzystania z aplikacji mobilnej przewoźnika.

Ryanair wymaga smartfonu

Ryanair już jakiś czas temu poinformował, że od 12 listopada wszyscy pasażerowie podczas odprawy będą otrzymywać cyfrowe karty pokładowe w aplikacji. Papierowe karty pokładowe nie będą już w ogóle wydawane, przynajmniej w standardowych sytuacjach.

12 listopada 2025 r. Ryanair przechodzi na całkowicie cyfrowe karty pokładowe. Oznacza to, że od środy 12 listopada wszyscy pasażerowie podczas odprawy przez Internet będą otrzymywać cyfrowe karty pokładowe w aplikacji Ryanair, ponieważ papierowe karty pokładowe nie będą już wydawane. Odprawy przez Internet można dokonać na stronie Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair. informują linie lotnicze.

Skąd taka decyzja? Ryanair twierdzi, że obniży to ceny biletów dla pasażerów, zapewni lepszą obsługę, usprawni komunikację, a do tego będzie miało realną korzyść dla środowiska. W tym ostatnim przypadku mowa aż o 300 tonach mniej papieru, który był niepotrzebnie zużywany rocznie.

Chociaż idea wydaje się słuszna, to restrykcje wydają się zbyt surowe. Co mają zrobić np. osoby starsze, które nie mają albo nie potrafią dobrze obsługiwać smartfonów? To też wymuszanie na pasażerach konieczności instalowania aplikacji linii lotniczych.