Unijny absurd uderzy w Polaków. Już buntują się Niemcy i Szwedzi

Niemcy i Szwedzi mają w tym temacie inne zdanie

Z jednej strony, mamy głównie niemieckich producentów samochodów takich jak Volkswagen, BMW czy Mercedes. Firmy te słyną z samochodów spalinowych. O ile wchodzą krok po kroku na rynek elektryków to w tej chwili ciężko sobie wyobrazić ich opłacalne funkcjonowanie przy zakazie sprzedaży samochodów spalinowych.

Z drugiej strony mamy natomiast, takich producentów jak, Volvo i Polestar. Zwłaszcza, będące w chińskich rękach Volvo mocno wspiera planowany zakaz sprzedaży aut spalinowych.

Sprawa jest tak poważna, że zaangażował się w nią kanclerz Niemiec, Friedrich Merz. Poprosił on przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen o złagodzenie twardego zakazu planowanego na rok 2035. Jego propozycja zawiera między innymi czasowe dopuszczenie do sprzedaży samochodów hybrydowych. Taki krok miałby nadal wspierać ekologię, ale bez niszczenia tysięcy miejsc pracy w fabrykach samochodowych.

Zupełnie inne zdanie na ten temat ma prezes Volvo Cars Hakan Samuelsson. Uważa, że takie marki jak BMW, Volkswagen czy Mercedes mogą lobbować za różnymi zmianami w przepisach. Według 74-letniego prezesa nie zmieni to jednak faktu, że rynek idzie w kierunku samochodów elektrycznych. Według niego, jeśli europejscy producenci nie wezmą się do roboty i nie zaczną konkurować na rynku elektryków, żadne przepisy im nie pomogą.

Chińczycy już tworzą swoje fabryki w Słowacji, Rumunii czy na Węgrzech. Nie sądzę, że uda się zatrzymać ich wejście na unijne rynki a pomocą podatków i cła. Trzeba się z nimi zmierzyć i konkurować. Mamy na to czas. Mamy 10 lat. tłumaczy Samuelsson.

Dla zacofanej elektromobilnie Polski to prawdziwy dramat

Polska nie jest gotowa na zakaz sprzedaży aut spalinowych z powodu zbyt wolnego rozwoju infrastruktury ładowania, wciąż niskiego udziału aut elektrycznych w nowych rejestracjach (ok. 3–8 proc. wobec ponad 13 proc. średniej UE) oraz wysokich cen aut EV, sięgających średnio ok. 40 proc. więcej niż auta spalinowe.