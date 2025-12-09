Samsung otwiera drzwi do Porsche. Koniec z noszeniem kluczyków

Samsung Wallet jako kluczyk do Porsche

Samsung Wallet otrzymał kluczową aktualizację dla kierowców. Posiadacze wybranych modeli Porsche mogą otwierać, zamykać i uruchamiać swoje auta wyłącznie za pomocą telefonu. Na pierwszy ogień idzie Porsche Macan, a w nadchodzącym roku funkcja trafi również do elektrycznego Cayenne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rozwiązanie to ma być maksymalnie intuicyjne. Nie trzeba uruchamiać osobnej aplikacji producenta samochodu za każdym razem, gdy chcemy wejść do auta. Cyfrowy klucz znajduje się w tym samym miejscu co karty płatnicze czy bilety. Wystarczy zbliżyć telefon do drzwi, by dostać się do środka.

Bezpieczeństwo i wygoda w jednym

Koreański producent zapewnia, że rezygnacja z fizycznego klucza nie oznacza rezygnacji z bezpieczeństwa. Cyfrowe klucze w Samsung Wallet są chronione certyfikatem EAL6+ i zabezpieczeniami Samsung Knox. Dane są przechowywane w odizolowanym środowisku na urządzeniu, co ma utrudnić nieautoryzowany dostęp.

System wykorzystuje technologie UWB (Ultra-Wideband) oraz NFC. Dzięki temu samochód precyzyjnie rozpoznaje, czy właściciel znajduje się tuż przy drzwiach, czy wewnątrz pojazdu.

Przydatną opcją jest możliwość udostępniania klucza. Jeśli chcesz pożyczyć auto członkowi rodziny, możesz przesłać mu uprawnienia bezprzewodowo. W każdej chwili możesz też ten dostęp cofnąć. W przypadku zgubienia telefonu, klucz można zdalnie zablokować poprzez usługę Samsung Find.

Twój Galaxy jest na liście? Sprawdzamy

Samsung udostępnił imponującą listę kompatybilnych urządzeń. Znajdziemy na niej nowości z tego roku, ale również nieco starsze "Galaktyki". Funkcja działa na serii Galaxy S25 (w tym modelu S25 Edge), a także na najnowszych składakach: Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7. Wsparcie otrzymał również Galaxy Z TriFold, czyli model złożony z trzech części, który jest dostępny na wybranych rynkach (m.in. w Korei Południowej, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze).

Dobra wiadomość jest taka, że na liście nie zabrakło tańszych modeli "Fan Edition" oraz średniopółkowych smartfonów z serii A (modele A36 i A56). Dostępność funkcji w tych tańszych urządzeniach może zależeć od konkretnego rynku.