Korzystasz z Google Chrome? Masz bardzo ważną rzecz do zrobienia

Google załatał dwie poważne, aktywnie wykorzystywane luki typu zero‑day w Chrome (CVE‑2026‑3909 i CVE‑2026‑3910). Firma ostrzega, że wszystkie przeglądarki oparte na Chromium muszą zostać jak najszybciej zaktualizowane do wersji co najmniej 146.0.7680.75.

Pilna aktualizajca Chrome i Chromium

Dwie wykryte luki w zabezpieczeniach Chromium to:

CVE‑2026‑3910 - błąd w implementacji silnika V8 (JavaScript/WebAssembly), który pozwala złośliwej stronie na zdalne wykonanie dowolnego kodu w sandboxie przeglądarki.

- błąd w implementacji silnika V8 (JavaScript/WebAssembly), który pozwala złośliwej stronie na zdalne wykonanie dowolnego kodu w sandboxie przeglądarki. CVE‑2026‑3909 - błąd zapisu poza zakresem w bibliotece graficznej Skia, umożliwiający dostęp do pamięci przeglądarki i potencjalną kradzież wrażliwych danych.

Obie luki są już wykorzystywane w realnych atakach typu drive‑by, co oznacza, że wystarczy wejście na odpowiednio spreparowaną stronę, aby stać się celem ataku. Google na razie nie ujawnia szczegółów technicznych, co jest w pełni zrozumiałe. Firma czeka, aż większość użytkowników zainstaluje poprawki, aby nie narażać ich na zagrożenie.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa podkreślają, że przeglądarka jest dziś jednym z głównych wektorów ataku. Aż 95 proc. organizacji doświadczyło incydentu wychodzącego z przeglądarki pracownika w ciągu roku. Rekomendują natychmiastowe:

włączenie i wymuszenie automatycznych aktualizacji Chrome, Edge i innych przeglądarek Chromium,

monitorowanie w firmie, czy nie działają przestarzałe wersje przeglądarki,

rozważenie technik izolacji przeglądarki i podejścia „browser‑centric zero trust”, aby ograniczyć skutki ewentualnych exploitów.