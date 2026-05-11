Sztuczna inteligencja na torach. Nowy system odstrasza zwierzęta

Kamery i dźwięk na straży torów

Alstom rozpoczął w Szwecji testy nowej technologii, która powstała ona w ścisłej współpracy ze start-upem Flox Intelligence. System opiera się na działaniu sztucznej inteligencji, a jego głównym zadaniem jest identyfikacja dzikich zwierząt w pobliżu linii kolejowych. Następnie algorytm decyduje o ich odstraszeniu.

Zderzenia pociągów ze zwierzętami stanowią duży problem. W samej Szwecji co roku dochodzi do około 5 tysięcy takich zdarzeń. To bardzo częsta przyczyna opóźnień.

Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane kamery sprzężone z oprogramowaniem AI. Program wykrywa ruch i rozpoznaje kształty w czasie rzeczywistym. Gdy obiektyw zarejestruje zwierzę, sprzęt emituje dopasowane sygnały dźwiękowe. Mają one skłonić faunę do szybkiej ucieczki.

W pierwszej fazie testów oprogramowanie poprawnie rozpoznało wiele gatunków. Na liście znalazły się łosie, sarny, lisy i dziki. Sztuczna inteligencja wychwyciła nawet mniejsze stworzenia oraz ptaki. Każde wykrycie jest rejestrowane i kategoryzowane. Dzięki temu algorytm może stale się uczyć.

W kwietniu 2026 roku ruszyła druga faza projektu. System zyskał pełną funkcjonalność. Rozpoznawanie obrazu połączono w stu procentach z aktywnym odstraszaniem dźwiękowym.

Potwierdzona skuteczność rozwiązania

Przedstawiciele firm są zadowoleni z dotychczasowych wyników. Zwracają uwagę na dużą precyzję oprogramowania.

Testy terenowe nowej technologii to znaczący krok w kierunku dalszego wzmacniania bezpieczeństwa oraz wspierania zrównoważonego rozwoju szwedzkiego transportu kolejowego. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, jak wiele zwierząt udało nam się zaobserwować z jednego pociągu na odcinkach charakteryzujących się wysoką liczbą kolizji. Ograniczając zderzenia pociągów z dzikimi zwierzętami, możemy chronić zarówno pasażerów, jak i przyrodę, a jednocześnie zmniejszać koszty operacyjne i społeczne związane z tego typu zdarzeniami. powiedziała Maria Signal Martebo, Dyrektor Zarządzająca Alstom w Szwecji

Podobne wnioski płyną od twórców samego oprogramowania.

Przeprowadzone testy terenowe pokazują, że sztuczna inteligencja ma potencjał do bardzo precyzyjnej identyfikacji zwierząt. Łącząc naszą wiedzę w zakresie odstraszania dzikiej fauny z doświadczeniem Alstom w rozwoju innowacji dla kolei, tworzymy rozwiązanie, które jednocześnie chroni zwierzęta i zwiększa niezawodność operacyjną transportu kolejowego. dodała Sara Nozkova, CEO Flox Intelligence

Testy przeprowadzono na kilku szwedzkich trasach. Urządzenia sprawdzano na liniach Dalabanan, Bergslagsbanan, Godsstråket przez Bergslagen oraz Bergslagenpendeln. Prace badawcze trwają w ramach oficjalnej umowy, którą Alstom podpisał z regionalnym przewoźnikiem pasażerskim Tåg i Bergslagen.