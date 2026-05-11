Sztuczna inteligencja na torach. Nowy system odstrasza zwierzęta
Pociągi otrzymują nowe systemy bezpieczeństwa. Zbudowana od podstaw technologia ma chronić zwierzęta przed potrąceniem. Testy w warunkach rzeczywistych już trwają.
Kamery i dźwięk na straży torów
Alstom rozpoczął w Szwecji testy nowej technologii, która powstała ona w ścisłej współpracy ze start-upem Flox Intelligence. System opiera się na działaniu sztucznej inteligencji, a jego głównym zadaniem jest identyfikacja dzikich zwierząt w pobliżu linii kolejowych. Następnie algorytm decyduje o ich odstraszeniu.
Zderzenia pociągów ze zwierzętami stanowią duży problem. W samej Szwecji co roku dochodzi do około 5 tysięcy takich zdarzeń. To bardzo częsta przyczyna opóźnień.
Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane kamery sprzężone z oprogramowaniem AI. Program wykrywa ruch i rozpoznaje kształty w czasie rzeczywistym. Gdy obiektyw zarejestruje zwierzę, sprzęt emituje dopasowane sygnały dźwiękowe. Mają one skłonić faunę do szybkiej ucieczki.
W pierwszej fazie testów oprogramowanie poprawnie rozpoznało wiele gatunków. Na liście znalazły się łosie, sarny, lisy i dziki. Sztuczna inteligencja wychwyciła nawet mniejsze stworzenia oraz ptaki. Każde wykrycie jest rejestrowane i kategoryzowane. Dzięki temu algorytm może stale się uczyć.
W kwietniu 2026 roku ruszyła druga faza projektu. System zyskał pełną funkcjonalność. Rozpoznawanie obrazu połączono w stu procentach z aktywnym odstraszaniem dźwiękowym.
Potwierdzona skuteczność rozwiązania
Przedstawiciele firm są zadowoleni z dotychczasowych wyników. Zwracają uwagę na dużą precyzję oprogramowania.
Testy terenowe nowej technologii to znaczący krok w kierunku dalszego wzmacniania bezpieczeństwa oraz wspierania zrównoważonego rozwoju szwedzkiego transportu kolejowego. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, jak wiele zwierząt udało nam się zaobserwować z jednego pociągu na odcinkach charakteryzujących się wysoką liczbą kolizji. Ograniczając zderzenia pociągów z dzikimi zwierzętami, możemy chronić zarówno pasażerów, jak i przyrodę, a jednocześnie zmniejszać koszty operacyjne i społeczne związane z tego typu zdarzeniami.
Podobne wnioski płyną od twórców samego oprogramowania.
Przeprowadzone testy terenowe pokazują, że sztuczna inteligencja ma potencjał do bardzo precyzyjnej identyfikacji zwierząt. Łącząc naszą wiedzę w zakresie odstraszania dzikiej fauny z doświadczeniem Alstom w rozwoju innowacji dla kolei, tworzymy rozwiązanie, które jednocześnie chroni zwierzęta i zwiększa niezawodność operacyjną transportu kolejowego.
Testy przeprowadzono na kilku szwedzkich trasach. Urządzenia sprawdzano na liniach Dalabanan, Bergslagsbanan, Godsstråket przez Bergslagen oraz Bergslagenpendeln. Prace badawcze trwają w ramach oficjalnej umowy, którą Alstom podpisał z regionalnym przewoźnikiem pasażerskim Tåg i Bergslagen.
Cały projekt powstał dzięki wsparciu Stacji Innowacji Alstom w Sztokholmie. Placówkę otwarto oficjalnie w 2023 roku. Jej zadaniem jest współpraca z nordyckimi start-upami. Ośrodek ten stale wdraża nowe technologie w sektorze transportu.