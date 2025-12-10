Awizo odchodzi do historii. Od nowego roku ważna zmiana
Kończy się okres przejściowy e-Doręczeń, a od nowego roku będzie to podstawowy kanał komunikacji obywateli z urzędami. Kto jeszcze nie ma adresu dla tej usługi, powinien koniecznie go sobie wyrobić.
31 grudnia 2025 roku kończy się okres przejściowy e-Doręczeń – przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Usługa po wielu perturbacjach i opóźnieniach wystartowała na początku 2025 roku i był to czas, w którym urzędy i instytucje publiczne miały przystosować się do nowej formy wymiany korespondencji z obywatelami czy firmami. Teraz jednak nadchodzi ostateczny etap wdrożenia – od 1 stycznia 2026 roku podstawowym kanałem komunikacji stają się e-Doręczenia.
Oznacza to, że obywatel, który chce złożyć do urzędu elektroniczny wniosek lub pismo, powinien posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Warto założyć go już dziś
Adresy do e-Doręczeń obywatele mogą zakładać i aktywować w kilku prostych krokach na tej stronie.
e-Doręczenia zastąpiły urzędowe awizo
e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z łatwych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one prawnie równoważne tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.
Nowy system przynosi sporo korzyści. Nie trzeba czekać na listonosza czy iść na pocztę, a korespondencja trafi do odbiorcy, nawet gdy zmieni adres zamieszkania lub wyjedzie. Co ważne, e-Doręczenia są całkowicie bezpieczne, bo chronione zaawansowanymi metodami szyfrowania i sprawdzania tożsamości.
Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpią też korespondencję realizowaną do tej pory za pomocą skrzynek ePUAP. Są co prawda pewne wyjątki, gdy wskazują na to przepisy szczególne, jednak w innych sytuacjach korespondencja do urzędu tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną.
Obywatel, który chce dokonywać zgłoszeń za pomocą formularzy dostępnych na stronach rządowych czy samorządowych (np. urodzenia dziecka), również powinien mieć aktywny adres do e-Doręczeń. Jeśli nie ma takiego adresu, w trakcie realizacji e-usługi może zostać poproszony o jego założenie. Na ten adres urząd będzie wysyłał korespondencję np. decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości.