Awizo odchodzi do historii. Od nowego roku ważna zmiana

31 grudnia 2025 roku kończy się okres przejściowy e-Doręczeń – przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Usługa po wielu perturbacjach i opóźnieniach wystartowała na początku 2025 roku i był to czas, w którym urzędy i instytucje publiczne miały przystosować się do nowej formy wymiany korespondencji z obywatelami czy firmami. Teraz jednak nadchodzi ostateczny etap wdrożenia – od 1 stycznia 2026 roku podstawowym kanałem komunikacji stają się e-Doręczenia.

Oznacza to, że obywatel, który chce złożyć do urzędu elektroniczny wniosek lub pismo, powinien posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Warto założyć go już dziś – zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.

Adresy do e-Doręczeń obywatele mogą zakładać i aktywować w kilku prostych krokach na tej stronie.

e-Doręczenia zastąpiły urzędowe awizo

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z łatwych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one prawnie równoważne tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Nowy system przynosi sporo korzyści. Nie trzeba czekać na listonosza czy iść na pocztę, a korespondencja trafi do odbiorcy, nawet gdy zmieni adres zamieszkania lub wyjedzie. Co ważne, e-Doręczenia są całkowicie bezpieczne, bo chronione zaawansowanymi metodami szyfrowania i sprawdzania tożsamości.

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpią też korespondencję realizowaną do tej pory za pomocą skrzynek ePUAP. Są co prawda pewne wyjątki, gdy wskazują na to przepisy szczególne, jednak w innych sytuacjach korespondencja do urzędu tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną.