Galaxy A57 i Galaxy A37 z szybszą premierą. Będą lepsze niż poprzednicy

Z najnowszych doniesień tipstera Abhisheka Yadava wynika, że Samsung planuje znaczące zmiany w swoim kalendarzu premier na rok 2026, przyspieszając debiuty popularnych modeli ze średniej półki. Zamiast tradycyjnego terminu w marcu lub dopiero kwietniu, smartfony Galaxy A37 oraz Galaxy A57 mają zostać zaprezentowane już w lutym 2026 roku. Jeszcze wcześniej, bo na przełomie grudnia i stycznia, na rynek ma trafić budżetowy Galaxy A07 5G.

Galaxy A57 i Galaxy A37 z ulepszeniami

Najwięcej emocji budzi specyfikacja modelu Galaxy A57, czyli kolejnej generacji rynkowego hitu Samsunga. Wiadomo, że sercem Galaxy A57 ma być układ Exynos 1680 z grafiką Xclipse 550, wspierany przez imponujące w tej klasie 12 GB pamięci RAM. Galaxy A57 został już namierzony w chińskiej bazie certyfikacyjnej 3C pod oznaczeniem kodowym SM-A5760, a dokumentacja techniczna zdradza, że smartfon będzie obsługiwał szybkie ładowanie przewodowe o mocy 45 W (10V/4.5A oraz 15V/3A). Jest to o tyle ciekawe, że taka moc ładowania może dorównać nadchodzącemu Galaxy S26, co zmniejszy jedną z różnic między tymi seriami.

Nieco niżej pozycjonowany Galaxy A37 (SM-A376B) również zaoferuje solidną wydajność dzięki układowi Exynos 1480, grafice Xclipse 530 oraz 8 GB pamięci RAM. Oba nadchodzące średniaki mają dzielić ze sobą większość kluczowych cech konstrukcyjnych. Użytkownicy mogą liczyć na metalowe ramki, szklane plecki oraz wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP68. Front urządzeń wypełni płaski ekran AMOLED o przekątnej około 6,7 cala i odświeżaniu 120 Hz.