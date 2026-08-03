Sprzęt

Od dzisiaj w Lidlu. Polacy kochają ten sprzęt, a aż o 33% taniej

Dzisiaj (3 sierpnia) w Lidlu ruszyła promocja na sprzęt, który Polacy uwielbiają. Urządzenie zostało przecenione aż o 33%.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 09:17
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Od dzisiaj w Lidlu. Polacy kochają ten sprzęt, a aż o 33% taniej
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Frytkownica Air Fryer w Lidl

Od dzisiaj (3 sierpnia) w Lidlu dostępna jest dwustrefowa frytkownica beztłuszczowa marki Silvecrest. Urządzenie, określane jako Air Fryer, wyposażone jest w dwa osobne pojemniki. Każdy z nich ma pojemność aż 4,75 litrów. To pozwala bez problemu przygotować posiłek nawet dla dużej rodziny. Wymiary urządzenia to 37 × 45 × 41 cm.

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Od dzisiaj w Lidlu. Polacy kochają ten sprzęt, a aż o 33% taniej

Air Fryer ma moc 2470 W, i pozwala na regulację temperatury w zakresie od 40 do 240 stopni Celsjusza. Co więcej, w zestawie znajdują się 2 podstawki i 2 kratki. Dzięki temu przygotowane potrawy można ułożyć na 4 poziomach, co daje jeszcze większą dowolność w pieczeniu.

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Poza tym dostępnych jest 7 różnych programów oraz funkcja Sync Finish, która pozwala na jednocześnie zakończenie 2 potraw, nawet jeśli przygotowane są z wykorzystaniem różnych programów.

Cena urządzenia to jedynie 299 zł. Frytkownica została przeceniona z 449 zł. Promocja dostępna jest w sklepach stacjonarnych Lidla oraz w sklepie internetowym na stronie lidl.pl.

Dwustrefowa frytkownica Air Fryer
299,00 zł
33%
449.00
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telepolis
Lidl Lidl gazetka Lidl-Promocja Lidl air fryer Lidl frytkownica beztłuszczowa
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl, oprac. własne