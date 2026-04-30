OnePlus z nowym flagowcem. Ma baterię 13 380 mAh i topowego Snapdragona

Choć w ostatnim czasie pojawiały się plotki o możliwości wycofywania się OnePlusa z niektórych dużych rynków, producent sypie nowościami jedna za drugą, jakby chciał zaprzeczyć pogłoskom. Dziś w Indiach zaprezentowano oficjalnie model OnePlus Pad 4, który producent określa mianem „najszybszego tabletu na świecie”.

Urządzenie, zapowiadane przez OnePlusa jako niezwykle groźny rywal dla iPada Pro, trafi na tamtejsze półki sklepowe 5 maja. Nie wiadomo jeszcze, jakie są plany wprowadzenia tego modelu na pozostałe rynki, w tym do Europy.

OnePlus Pad 4 to prawdziwa bestia

OnePlus Pad 4 pod wieloma względami przypomina poprzedni model OnePlus Pad 3, którego czwórka jest następcą. Otrzymujemy więc prawie taki sam ekran IPS o przekątnej 13,2 cala o rozdzielczości 3.4K (3392 x 2400). Wyświetlacz charakteryzuje się płynnym odświeżaniem obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz zwiększoną tym razem jasnością, sięgającą 1000 nitów w trybie HBM (w modelu Pad 3 było to 900 nitów).

Za moc obliczeniową tabletu odpowiada najszybszy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. W zależności od wybranej wersji wspiera go 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej w szybkim standardzie LPDDR5X. Na pliki i aplikacje użytkownicy otrzymają z kolei 256 lub 512 GB przestrzeni UFS 4.1. Za łączność odpowiadają Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0, otrzymujemy też szybki port USB 3.2 Gen 1 typu C.

Równie imponująco zapowiada się kwestia zasilania. Producent zdołał zmieścić wewnątrz obudowy akumulator o pojemności 13 380 mAh, który można sprawnie uzupełnić dzięki technologii szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 80 W.

Obiecująco zapowiada się solidne zaplecze audio w postaci aż ośmiu wbudowanych głośników. Do tego na tylnym panelu ulokowano aparat o rozdzielczości 13 Mpix, natomiast z przodu znalazła się jednostka 8 Mpix. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OxygenOS 16.

Mimo tak bogatego wyposażenia i ogromnej baterii tablet jest bardzo płaski (5,94 mm) i stosunkowo lekki (672 g). Klienci będą mieli do wyboru dwie wersje kolorystyczne: zieloną Sage Mist oraz brązową Dune Glow.