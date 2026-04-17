OnePlus może wycofywać się z Europy. Pracownicy szukają nowej roboty

Wpis na LinkedIn już został usunięty, ale wywołał dyskusje wśród fanów OnePlus na Reddicie, gdzie zachował się zrzut ekranu oryginalnej wiadomości. Pracownik OnePlusa zacytował w niej coś, co wygląda jak fragment korporacyjnego, wewnętrznego komunikatu OnePlus:

Opierając się na kompleksowej ocenie europejskiego otoczenia rynkowego, wyników biznesowych i alokacji zasobów, OnePlus Europe dokonuje obecnie przeglądu swojej regionalnej mapy drogowej i strategii produktowej.

Już od siebie dodał jednocześnie, że to oznacza, że dla wielu członków jego zespołu w OnePlus wiąże się to z koniecznością poszukiwania nowego pracodawcy i on się też zalicza do tego grona.

Ten wpis nie wydaje się alarmujący, dopóki nie umieści się go w szerszym kontekście. Od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia sugerujące, że OnePlus zmienia swoją strategię i rozważa wycofanie się z wybranych rynków, by skupić się na działalności w Chinach i Indii. Po pierwszym takim doniesieniu CEO OnePlus India zapewniał, że nie ma powodów do obaw, jednak wkrótce potem rozstał się z firmą.

Z plotek wynika, że OnePlusa będzie w pełni obecny w Chinach, sprzedając tam wszystkie modele marki, w tym flagowce. W Indiach do oferty trafią tylko średniaki i budżetowce. W pozostałych regionach świata, w tym w Europie, marka ma już w ogóle zakończyć działalność. Zamiast tego producent będzie mocniej promował Oppo, czyli nadrzędną firmę-matkę.