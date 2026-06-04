Microsoft wraca do gry. Ten laptop ma wybitnie dobry układ Nvidia

Zmyślna inżynieria i wybitnie dobra kultura pracy. A przynajmniej w teorii

Surface Laptop Ultra jest zaprojektowany ze współczynnikiem TDP 110 W. RTX Spark Superchip jest de facto połączeniem 20‑rdzeniowego procesora Arm oraz układu graficznego Blackwell porównywalnego do laptopowego RTX 5070. Dodatkowo jest zaprojektowany, aby obsługiwać wszystkie funkcje NPU w Windowsie i uruchomić lokalne modele AI z 120 miliardami parametrów.

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Niezwykle ciekawym zagadnieniem jest, w jaki sposób taki laptop zbalansuje odprowadzanie ciepła przy tak potężnym procesorze i układzie graficznym. A przecież jeszcze trzeba zasilać inne komponenty – poza CPU i GPU mamy ekran oraz urządzenia podłączone do portów USB.

Pytanie o to, jak RTX Spark Superchip zachowuje się pod długotrwałym obciążeniem, pozostaje na razie bez odpowiedzi. Nowoczesne układy SoC działają według podobnego schematu – na początku zadania wykorzystują całą dostępną moc termiczną, po czym obniżają taktowanie, żeby utrzymać stabilną temperaturę. Nie wiadomo jeszcze, jak szybko i jak mocno RTX Spark musi redukować częstotliwość, żeby nie przekroczyć limitów chłodzenia.

Dużo zależy też od charakteru obciążenia. Gry mocno angażują GPU, ale często nie obciążają w pełni CPU. Kompilacja kodu robi dokładnie odwrotnie. Jeśli trafisz na zadanie, które jednocześnie mocno wykorzystuje oba układy, wydajność spadnie bardziej niż przy pracy wymagającej tylko jednego z nich. To klasyczne ograniczenie architektury, w której CPU i GPU dzielą jeden budżet mocy.

Na razie na rynku dostępny jest tylko jeden punkt odniesienia – miniaturowy komputer DGX Spark, w którym ten sam układ pracuje z TDP na poziomie 140 W. Surface Laptop Ultra oferuje więc około 80% tej mocy, co nie oznacza automatycznie 80% wydajności. Zależność między poborem mocy a faktyczną wydajnością jest nieliniowa i zależy od konkretnego zakresu pracy układu.