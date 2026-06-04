Czekaliście na kontynuację tego kultowego serialu? Mamy złe wieści

Skasowaliśmy serial, bo... zbyt mocno spodobałby się fanom

Gwiezdne Wrota (Stargate SG-1) to jeden z najbardziej uwielbianych seriali science fiction. Zadebiutował w 1997 roku i doczekał się 10 sezonów. Amazon miał wyprodukować nowy serial, a projekt był w przygotowaniu przez ponad 2 lata. Twórcą nowych Gwiezdnych Wrót był Martin Gero, wcześniej odpowiedzialny za Gwiezdne Wrota: Atlantyda.

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Oprócz Gero, który był zaangażowany we wszystkie ważne projekty pod egidą Stargate, w projekcie jako producenci brali udział także Brad Wright, Joe Mallozzi, a nawet Roland Emmerich, reżyser pełnometrażowych Gwiezdnych Wrót.

Martin Gero stworzył serial, który miał szanować istniejący kanon, ale jednocześnie był zaprojektowany tak, aby nowi widzowie mogli łatwo wejść w uniwersum.

Niestety Amazon postanowił skasować projekt. Powód? Serial miał być zbyt mocno skierowany do fanów, a amerykański gigant chciał bardziej otworzyć się na nową publiczność.

Jest to dość kuriozalne, bo wydawałoby się, że tworzenie serialu, który uwypukla znane i lubiane elementy dla istniejącej bazy fanów, to podstawa budowania i podtrzymywania marki. No ale Amazon najwidoczniej miał inne plany.