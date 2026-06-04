OnePlus 16 nadejdzie już we wrześniu. Tylko czy Polacy go kupią?

Od kilku miesięcy pojawiają się plotki, że OnePlus ograniczy swą działalność do Chin i Indii, za to wycofa się z Europy czy USA. Coś jest na rzeczy, bo dotąd nie dotarły do nas nawet zapowiedzi już pokazanych w kraju producenta sprzętów, jak chociażby OnePlus Nord 6 czy zegarek OnePlus Watch 4. Tymczasem na horyzoncie już widnieje OnePlus 16.

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Jak donosi na platformie Weibo leaker Digital Chat Station, producenci tacy jak Xiaomi, Vivo oraz Oppo już się szykują do dużych premier, przyspieszając o kolejny miesiąc prezentacje nowych generacji swoich flagowców. Kiedyś topowe telefony tych marek debiutowały w grudniu, a w tym roku premiery sypną się już we wrześniu. Wszystko po to, by uprzedzić serię Apple iPhone 18, debiutującą tradycyjnie w okolicach września.

Okazuje się, że do tego wyścigu dołączy też OnePlus 16. Dla przypomnienia – poprzednik OnePlus 15 miał swoją premierę pod koniec października 2025. Tym razem może to być więc druga połowa września.

OnePlus 16 – czego oczekiwać?

Plotki o specyfikacji OnePlus 16 krążą już od tygodni, ale nowe doniesienia przynoszą pewne zaskoczenia. Chodzi o aparaty. Choć wcześniej mówiono o głównej jednostce z matrycą 50 Mpix i aparacie 200 Mpix z teleobiektywem peryskopowym, nowe źródła wskazują na odwrócenie tych proporcji.

Nadchodzący flagowiec ma więc zaoferować potężny aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, do tego aparat telefoto 50 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny, który również otrzyma matrycę 50 Mpix. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, ale konfiguracja z aparatem tele 200 Mpix wydawała się bardziej obiecująca.

Poza przetasowaniami w aparatach większych zaskoczeń nie ma. Smartfon ma imponować flagowym ekranem i wnętrzem. OnePlus 16 zostanie wyposażony w wyświetlacz BOE LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala, który z każdej strony otoczą wyjątkowo cienkie, symetryczne ramki o grubości zaledwie 1 mm. Częstotliwość odświeżania ekranu ma wynosić standardowo 185 Hz, z możliwością podbicia w określonych warunkach aż do 240 Hz.

Sercem OnePlusa 16 będzie zapowiadany, superwydajny układ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Do tego telefon ma otrzymać gigantyczną baterię o pojemności aż 9000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem przewodowym o mocy 120 W oraz ładowaniem bezprzewodowym o mocy 50 W.