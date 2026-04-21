OnePlus Watch 4 już jest. Producent odkrył wszystkie karty

OnePlus Watch 4 pojawiał się już w przeciekach od dłuższego czasu, ale dotąd producent nie pochwalił się wprowadzeniem swojej nowości. Zegarek trafił jednak na globalną stronę internetową marki (https://www.oneplus.com/global/oneplus-watch-4), choć nie jest widoczny na regionalnych witrynach, w tym w Polsce. Jest to kompletna strona produktowa, ujawniająca wszystkie szczegóły zegarka. Jednocześnie OnePlus Watch 4 wszedł już do sprzedaży na AliEpress, gdzie można go mieć za niecałe 1100 zł.

Nowość OnePlusa bazuje na pokazanym niedawno zegarku Oppo Watch X3, a jednocześnie wiele czerpie z poprzedniej generacji – na tyle, że posiadacze modelu OnePlus Watch 3 mogą wątpić w sens zakupu. Nie znaczy to jednak, że Watch 4 nie jest wart uwagi.

OnePlus Watch 4 w kopercie z tytanu

OnePlus Watch 4 to smartwatch z kopertą wykonaną w całości ze stopu tytanu, co jest najważniejszą zmianą w nowym modelu i być może jednym z niewielu argumentów za przejściem z Watch 3. Stylistyka jest podobna do poprzednika, subtelne różnice widać tylko na ramce wokół wyświetlacza.

Konstrukcja spełnia normy wytrzymałości MIL-STD-810H, zapewnia odporność 5ATM, IP68 i IP69, a także zabezpieczenie przed korozją w wodzie morskiej. Zegarek ma wymiary 47,4 × 47,4 × 11,0 mm i waży około 43 g bez paska.

Główną część wypełnia wyświetlacz LTPO OLED o średnicy 1,5 cala, rozdzielczości 466 x 466 i zagęszczeniu 310 ppi. Ekran osiąga standardową jasność 600 nitów, do 1500 nitów w silnym świetle słonecznym oraz maksymalnie 3000 nitów w trybach sportowych. Z zewnątrz osłania go szafirowe szkło.

Podobnie jak poprzednie generacje, OnePlus Watch 4 wykorzystuje podwójną architekturę Dual-Engine, która łączy układ Qualcomm Snapdragon W5 z koprocesorem BES2800, wspierane przez 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Takie połączenie gwarantuje, że do lżejszych zadań wykorzystywany jest koprocesor, za to do wymagających aplikacji Google – Snapdragon, dzięki czemu czas pracy jest dłuższy. Całość pracuje pod kontrolą Wear OS 6.0 z interfejsem OxygenOS Watch 8 i pełnym dostępem do Sklepu Play.

Łączność obejmuje Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC z obsługą płatności Google oraz dwuzakresowy moduł GNSS (L1+L5) łączący systemy GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou i QZSS. eSIM nie jest obsługiwany, choć zawitał do zegarka Oppo.

Na pokładzie Watcha 4 znajduje się bogaty zestaw czujników obejmujący m.in. akcelerometr, żyroskop, optyczny czujnik tętna i natlenienia krwi (SpO2), czujnik temperatury skóry, barometr, kompas oraz czujnik światła otoczenia.

Funkcje zdrowotne obejmują ciągły pomiar tętna, monitorowanie snu, analizę SpO2, temperatury nadgarstka oraz funkcję 60-sekundowego podsumowania zdrowia, agregującą dane dotyczące m.in. serca, snu i dobrostanu psychicznego.

Zegarek oferuje ponad 100 trybów sportowych, w tym zaawansowane profile dla biegania, tenisa czy narciarstwa, z analizą parametrów takich jak tempo, postawa, spalanie tłuszczu czy regeneracja. Obsługiwane jest także zaawansowane wskaźniki treningowe, w tym wydolność krążeniowo-oddechowa czy czas regeneracji. Wbudowany asystent głosowy Google Gemini umożliwia wykonywanie poleceń i obsługę aplikacji bez sięgania po smartfon.

Akumulator o pojemności 646 mAh zapewnia do 5 dni pracy w trybie smart, do 16 dni w trybie oszczędnym oraz około 3 dni przy intensywnym użytkowaniu. Maksymalny czas ładowania wynosi około 75 minut przy mocy do 7,5 W.