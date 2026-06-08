Żabka robi niezłe Triki i odpala kontroler dla smartfonów. Kupisz od 1 zł

O Triki było już słychać w maju, gdy Żabka prowadziła pierwsze testy w zamkniętym gronie odbiorców. Pilotaż zakończył się sukcesem, a nowość trafia właśnie do nieograniczonej sprzedaży.

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Gadżet wyróżnia się nietypowym designem. Swoim kształtem i rozmiarem przypomina kapsel, co ma stanowić nostalgiczne nawiązanie do popularnych gier podwórkowych sprzed lat. Producent deklaruje, że jest to obecnie najmniejszy na świecie kontroler do gier, który dzięki swoim rozmiarom można mieć zawsze przy sobie.

Wewnątrz tej niepozornej obudowy kryje się jednak całkiem zaawansowany zestaw czujników w tym żyroskop, akcelerometr oraz detektory ruchu. Dzięki nim sprzęt precyzyjnie rozpoznaje własne położenie i błyskawicznie reaguje na ruchy dłoni gracza. Urządzenie łączy się ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth.

Posiadacze Trikiego mogą rywalizować bezpośrednio w aplikacji w takich grach jak Ninja Frog, Bokser, Toss, klasyczny Snake wyposażony w opcję gry dla 2 osób oraz w debiutującej właśnie Piłce nożnej. Sieć zapowiada, że portfolio dostępnych tytułów będzie wkrótce wzbogacone o kolejne, angażujące pozycje.

Na samej zabawie się nie kończy, bo można też coś zyskać. Grając w Strefie Gier, w której regularnie pojawiają się nowe wyzwania, klienci mogą zdobywać wirtualną walutę w postaci żappsów, a także zniżki na znane ze sklepów produkty.

Uczestnicy mogą również brać udział w specjalnych rankingach i odwiedzać pokoje partnerów sieci, gdzie za spełnienie kryteriów danej marki czekają nagrody specjalne. Do wygrania są między innymi wejściówki Oreo na poznański BitterSweet Festival, podczas którego wystąpią tacy wykonawcy jak Gorillaz, Robbie Williams, Lorde czy Twenty One Pilots. Na miłośników mocnych wrażeń czekają nagrody w strefie Red Bulla w postaci lotu samolotem z pilotem-akrobatą.

Kupisz go za 69,99 zł albo za jednego złotego

Żabka Triki trafił już na półki wszystkich sklepów sieci, których jest obecnie w Polsce ponad 12,5 tys. Standardowa cena urządzenia wynosi 69,99 zł, jednak klienci mogą liczyć na obniżki dzięki ofercie promocyjnej w aplikacji Żappka. Po aktywacji odpowiedniego kuponu i zrobieniu 5 zakupów w ciągu 30 dni na kwotę minimum 20 zł cena Trikiego spada do 39,99 zł.