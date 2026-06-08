DJI Power 140 W GaN - droniarski gigant umie też w ładowarki

DJI - ta firma od dronów i kamer

Jeśli nie przesiedziałeś ostatniej dekady pod kamienieniem, chiński DJI powinien być Ci doskonale znany. Wywodząca się z Shenzen firma jest niepodzielnym liderem na rynku dronów konsumenckich i profesjonalnych, robi najlepsze kamery sportowe, najlepsze gimbale do sprzętu foto i smartfonów, no i właśnie wpadła na pomysł ładowarki.

Dalsza część tekstu pod wideo

DJI Power 140W GaN Charger jak sama nazwa wskazuje, oferuje aż do 140 W mocy na swoich głównych złączach USB-C, działających w zgodzie ze specyfikacją Power Delivery 3.1. Dodatkowe złącze USB-A oferuje zaś maksymalną moc 33 W.