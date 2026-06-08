Sprzęt

DJI Power 140 W GaN - droniarski gigant umie też w ładowarki

Chociaż przepisy unijne nałożyły na klientów dodatkowy obowiązek związany z samodzielnym zakupem ładowarki do telefonu czy laptopa, to przynajmniej w końcu jest z czego wybierać. Do grona dostawców ładowarek premium dołączył właśnie DJI.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:06
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DJI Power 140 W GaN - droniarski gigant umie też w ładowarki
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DJI - ta firma od dronów i kamer

Jeśli nie przesiedziałeś ostatniej dekady pod kamienieniem, chiński DJI powinien być Ci doskonale znany. Wywodząca się z Shenzen firma jest niepodzielnym liderem na rynku dronów konsumenckich i profesjonalnych, robi najlepsze kamery sportowe, najlepsze gimbale do sprzętu foto i smartfonów, no i właśnie wpadła na pomysł ładowarki.

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DJI Power 140 W GaN - droniarski gigant umie też w ładowarki

DJI Power 140W GaN Charger jak sama nazwa wskazuje, oferuje aż do 140 W mocy na swoich głównych złączach USB-C, działających w zgodzie ze specyfikacją Power Delivery 3.1. Dodatkowe złącze USB-A oferuje zaś maksymalną moc 33 W.

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DJI Power 140 W GaN - droniarski gigant umie też w ładowarki

Wymiary ładowarki to 68,3 mm × 32,2 mm × 64 mm przy masie 245 gramów. Cena? 209 juanów, czyli w przeliczeniu 113,50 zł — nie jest najgorzej. Przy okazji ładowarki, firma zaprezentowała też dedykowane przewody USB-C z oplotem, transmisją danych, maksymalną mocą 240 W i wyświetlaczem przy jednym z portów.

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telepolis
DJI DJI Power 140W GaN Charger ładowarka DJI
Źródła zdjęć: DJI
Źródła tekstu: DJI