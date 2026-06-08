TP-Link RE660X: wzmacniacz Wi-Fi 6, punkt dostępowy i gniazdko w jednym

TP-Link RE660X to urządzenie, które można bardzo łatwo zamontować w każdym pomieszczeniu. Jest wyposażony we wbudowane gniazdko przelotowe, dzięki czemu po podłączeniu wzmacniacza do ściany gniazdko elektryczne pozostaje dostępne dla innych domowych sprzętów.

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RE660X obsługuje standard Wi-Fi 6 i pracuje w dwóch pasmach transmisji, oferując prędkość do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wyposażony jest w dwie anteny wewnętrzne, które pomagają wyeliminować martwe strefy.

Producent przekonuje, że TP-Link RE660X sprawdzi się w mieszkaniach i domach, w których grubsze ściany, większy metraż lub układ pomieszczeń utrudniają równomierne rozprowadzenie sygnału Wi-Fi.

RE660X zapewnia zgodność ze standardem EasyMesh. W połączeniu z kompatybilnym routerem urządzenie tworzy jednolitą sieć o wspólnej nazwie. Smartfon czy laptop automatycznie wybiorą urządzenie, które w danym momencie oferuje najsilniejszy sygnał.

Konfigurację ułatwia przycisk WPS, pozwalający błyskawicznie sparować wzmacniacz z routerem. Urządzenie jest wyposażone w inteligentny wskaźnik siły sygnału, który pomaga wybrać najlepsze miejsce instalacji. Zarządzanie siecią odbywa się przez aplikację TP-Link Tether. O bezpieczeństwo danych dba najnowszy standard WPA3.

RE660X może działać także jako punkt dostępowy. Dzięki obecności gigabitowego portu Ethernet możliwe jest również stworzenie stabilnego połączenia przewodowego dla telewizorów, komputerów stacjonarnych czy innych urządzeń multimedialnych, które nie są wyposażone w kartę sieciową WiFi.