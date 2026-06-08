Rossmann apeluje. Nie rób tego na oko, Renpho ogarnie
Sieć drogerii Rossmann ruszyła z promocją na bardzo ciekawe akcesorium. To właściwie konieczność dla każdego, kto robi zakupy online i lubi dbać o siebie.
Renpho — elektroniczna miarka do ciała
Swój rozmiar lepiej znać, by nagle nie stać na środku sklepu z podniesionymi ubraniami w oczekiwaniu na pomoc specjalisty. Jeśli do tego robisz zakupy online, bez porządnego sprawdzenia wszystkich rozmiarów może być ciężko.
I tutaj z pomocą przychodzi Renpho, o zakresie pomiarowym do aż 150 cm. System Easy-Lock ze specjalnym zaczepem taśmy ułatwia samodzielne mierzenie obwodów, na przykład talii lub bicepsa, a sama miarka obsługuje tryby mierzenia długości w linii prostej oraz obwodów.
Co chyba jednak tutaj najlepsze, nie musisz skrupulatnie zapisywać wszystkich pomiarów. Z pomocą przychodzi aplikacja Renhpo App zapisująca zarówno bieżące pomiary, jak i analizująca nasze postępy w chwytaniu wymarzonej formy. Mało tego, możemy stworzyć dowolną liczbę profili użytkowników i mieć opomiarowaną całą rodzinę.
Miarka Renpho jest objęta aktualnie atrakcyjną promocją, w ramach której jej cena spada z 99,99 zł do zaledwie 74,99 zł. Wada? Właściwie tylko jedna — nie kupicie jej stacjonarnie, lecz wyłącznie na stronie Rossmanna pod tym adresem.