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Rossmann apeluje. Nie rób tego na oko, Renpho ogarnie

Sieć drogerii Rossmann ruszyła z promocją na bardzo ciekawe akcesorium. To właściwie konieczność dla każdego, kto robi zakupy online i lubi dbać o siebie.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 15:50
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Telepolis.pl
Rossmann apeluje. Nie rób tego na oko, Renpho ogarnie
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Renpho — elektroniczna miarka do ciała

Swój rozmiar lepiej znać, by nagle nie stać na środku sklepu z podniesionymi ubraniami w oczekiwaniu na pomoc specjalisty. Jeśli do tego robisz zakupy online, bez porządnego sprawdzenia wszystkich rozmiarów może być ciężko.

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I tutaj z pomocą przychodzi Renpho, o zakresie pomiarowym do aż 150 cm. System Easy-Lock ze specjalnym zaczepem taśmy ułatwia samodzielne mierzenie obwodów, na przykład talii lub bicepsa, a sama miarka obsługuje tryby mierzenia długości w linii prostej oraz obwodów.

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Rossmann apeluje. Nie rób tego na oko, Renpho ogarnie

Co chyba jednak tutaj najlepsze, nie musisz skrupulatnie zapisywać wszystkich pomiarów. Z pomocą przychodzi aplikacja Renhpo App zapisująca zarówno bieżące pomiary, jak i analizująca nasze postępy w chwytaniu wymarzonej formy. Mało tego, możemy stworzyć dowolną liczbę profili użytkowników i mieć opomiarowaną całą rodzinę.

Rossmann apeluje. Nie rób tego na oko, Renpho ogarnie

Miarka Renpho jest objęta aktualnie atrakcyjną promocją, w ramach której jej cena spada z 99,99 zł do zaledwie 74,99 zł. Wada? Właściwie tylko jedna — nie kupicie jej stacjonarnie, lecz wyłącznie na stronie Rossmanna pod tym adresem.

Rossmann apeluje. Nie rób tego na oko, Renpho ogarnie
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telepolis
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Źródła zdjęć: Rossmann
Źródła tekstu: Rossmann, oprac. wł