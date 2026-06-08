Rossmann apeluje. Nie rób tego na oko, Renpho ogarnie

Renpho — elektroniczna miarka do ciała

Swój rozmiar lepiej znać, by nagle nie stać na środku sklepu z podniesionymi ubraniami w oczekiwaniu na pomoc specjalisty. Jeśli do tego robisz zakupy online, bez porządnego sprawdzenia wszystkich rozmiarów może być ciężko.

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I tutaj z pomocą przychodzi Renpho, o zakresie pomiarowym do aż 150 cm. System Easy-Lock ze specjalnym zaczepem taśmy ułatwia samodzielne mierzenie obwodów, na przykład talii lub bicepsa, a sama miarka obsługuje tryby mierzenia długości w linii prostej oraz obwodów.

Co chyba jednak tutaj najlepsze, nie musisz skrupulatnie zapisywać wszystkich pomiarów. Z pomocą przychodzi aplikacja Renhpo App zapisująca zarówno bieżące pomiary, jak i analizująca nasze postępy w chwytaniu wymarzonej formy. Mało tego, możemy stworzyć dowolną liczbę profili użytkowników i mieć opomiarowaną całą rodzinę.