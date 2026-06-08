Sprzęt

OnePlus z całkiem nową serią smartfonów. Debiut już w lipcu

OnePlus szykuje się do debiutu zupełnie nowej serii smartfonów, z najniższej półki cenowej. Pierwsze modele mają zadebiutować w przyszłym miesiącu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:34
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OnePlus z całkiem nową serią smartfonów. Debiut już w lipcu
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OnePlus kojarzy się przede wszystkim ze smartfonami flagowymi i średnią półką, ale najwyraźniej zamierza też podbić segment najtańszych budżetowców. 

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Jak podał na platformie X leaker Yogesh Brar, OnePlus ma w planach wprowadzenie całkiem nowej serii smartfonów o nazwie OnePlus N. Urządzenia zadebiutują w Indiach, co nastąpi w lipcu. Ich cena ma nie przekraczać 20 tys. rupii, czyli w przeliczeniu ok. 770 zł.

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Seria OnePlus N kojarzy się oczywiście z OnePlus Nord, zwłaszcza modelami jak OnePlus Nord N100. To był jeden z najtańszych telefonów marki, który w 2020 roku wchodził do Polski z ceną 799 zł. Najprawdopodobniej seria OnePlus N będzie nawiązaniem do tej linii, która zakończyła się w 2022 roku modelem OnePlus Nord N300 5G.

Przeciek dotyczy debiutu w Indiach, ale zgodnie z dotychczasową strategią producent powinien wprowadzić nową serię także na inne rynki. Pytanie – czy ta strategia wciąż obowiązuje? Wiele się mówi o tym, że OnePlus może wycofać się z większości rynków globalnych, w tym z Europy, koncentrując się na Chinach i Indiach. Jak wynikało z tych doniesień, w Indiach producent miał wprowadzać przede wszystkim modele budżetowe. W pełni współgra to z zapowiedzią nowej serii N.

Telefony OnePlus N to nie jedyna, zbliżająca się nowość marki. Już 10 czerwca w Chinach zadebiutują dwa nowe modele Turbo 6X, kontynuacja również nowej serii zaprezentowanej w styczniu. Tym razem będą to niedrogie średniaki z gamingowym zacięciem.

Nowości OnePlusa przybywa, jednak żadna z nich nie dotarła do Polski. Ostatnia premiera marki w naszym kraju to debiut OnePlus 15R i OnePlus Pad Go 2. Wielkim nieobecnym jest zaprezentowany już zegarek OnePlus Watch 4, nie wiadomo też, co z oczekiwanym debiutem OnePlus Nord 6. Ten model jest już co prawda dostępny w kilku polskich sklepach, ale nie w oficjalnej dystrybucji.

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telepolis
oneplus OnePlus N
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Yogesh Brar / X