OnePlus Turbo 6X Pro już w czerwcu. Wygląda bardzo znajomo

Nowe urządzenia, ukrywające się pod nazwami OnePlus Turbo 6X oraz OnePlus Turbo 6X Pro, zostały kilka dni temu dostrzeżone w bazie danych chińskiego urzędu certyfikacyjnego TENAA, a wkrótce później w konsoli Google Play. Teraz jednak oficjalne plany wydawnicze potwierdził szef firmy, Li Jie. Za pośrednictwem serwisu Weibo poinformował, że smartfony zadebiutują w Chinach już w nadchodzącym tygodniu, a całe wydarzenie odbędzie się przed 18 czerwca.

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Jednocześnie w sieci pojawiły się nowe informacje o tych telefonach. Ich wygląd jest mocno znajomy, specyfikacje raczej budżetowe, ale wszystko ma wynagrodzić niska cena.

Mocniejszy z debiutantów, OnePlus Turbo 6X Pro, z wyglądu korzysta się ze stylistyką zapoczątkowaną przez OnePlus 15. Zzaoferuje użytkownikom wyświetlacz Samsung AMOLED o rozdzielczości 1.5K i częstotliwości odświeżania 144 Hz, w który wbudowano optyczny czytnik linii papilarnych.

Sercem tego modelu zostanie układ MediaTek Dimensity 7400 Super. W sekcji foto znalazł się aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix współpracujący z jednostką ultraszerokokątną 8 Mpix i przednim aparatem 16 Mpix.

Smartfon ma spełniać najwyższe standardy pyło- i wodoszczelności i IP68, IP69 i IP69K. Producent zmieścił w obudowie o grubości 8,8 mm i wadze 213 gramów potężny akumulator o pojemności aż 8000 mAh.

Podstawowy OnePlus Turbo 6X, który z wyglądu przypomina OnePlus Nord CE5, otrzyma nieco skromniejszą, ale wciąż bardzo solidną specyfikację. Smartfon zostanie wyposażony w ekran IPS LCD z odświeżaniem 144 Hz oraz boczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Urządzenie będzie napędzać układem Dimensity 7360 Super.

W nieco smuklejszej obudowie o grubości 8,55 mm i masie 208 gramów znajdzie się bateria o pojemności 7000 mAh, którą będzie można ładować przewodowo z mocą 45 watów. W części fotograficznej użytkownicy otrzymają zestaw składający się z aparatu głównego 50 Mpix i sensora 2 Mpix na pleckach oraz 8 Mpix z przodu, a obudowa spełni normę odporności IP64.

Wspólną cechą obydwu modeli ma być konfiguracja pamięci w trzech wariantach 8 + 128 GB, 8 + 256 GB oraz 12 + 256 GB, a także system ColorOS 16 bazujący na Androidzie 16.