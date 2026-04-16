Pudełko zapowiada polską premierę OnePlus Watch 4

O OnePlus Watch 4 słychać już od paru tygodni i wiele wskazuje na to, że będzie to zegarek bazujący na Oppo Watch X3. Choć pozostaje jeszcze kilka znaków zapytania, co do jednego mamy pewność – OnePlus Watch 4 wkrótce powinien zadebiutować w Polsce. Zdradza to pudełko.

Zdjęcia udostępnione w serwisie X przedstawiają pudełko modelu OnePlus Watch 4 oznaczonego kodem OPWWE261. Z grafik wynika, że smartwatch zadebiutuje w co najmniej dwóch wersjach wykończenia. Zobaczymy wariant srebrny z zielonym paskiem oraz ciemnoszary z ciemnoniebieskim paskiem. Jedna z opcji kolorystycznych (prawdopodobnie wariant zielony) ma nosić nazwę Evergreen Titanium.

Szczególnie ciekawy jest fakt, że na opakowaniu widnieje lista importerów obejmująca dystrybutorów w Wielkiej Brytanii, całej Unii Europejskiej (przez Holandię) oraz osobno w Polsce – jest to firma OIP Tech, znana z innych sprzętów OnePlus oraz Oppo.

Pudełko nie zdradza specyfikacji, ale skądinąd wiadomo, że producent nie szykuje rewolucji, stawiają na sprawdzone podzespoły z poprzedniej generacji. Zegarek ma kopertę w rozmiarze 47 mm i o wytrzymałości IP69, ekran LTPO AMOLED o średnicy 1,5 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli, napędza go procesor Snapdragon W5 Gen 1. Za czas pracy odpowiadać ma akumulator o pojemności 646 mAh, a wszystkim będzie dyrygował system operacyjny Wear OS 5.0. Sprzęt zapowiada się na lekkie odświeżenie modelu OnePlus Watch 3, choć nie wiemy o nim jeszcze wszystkiego.