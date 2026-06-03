Motoryzacja

Brak tej jednej rzeczy? Rodzic zapłaci 100 zł. Od dziś nowe przepisy

Od 3 czerwca wszedł w życie obowiązek jazdy w kasku dla osób do lat 16, które kierują rowerami lub hulajnogami elektrycznymi. Za jego brak, rodzice mogą zostać ukarani mandatami.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:43
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Brak tej jednej rzeczy? Rodzic zapłaci 100 zł. Od dziś nowe przepisy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

100 zł mandatu za brak kasku u nieletniego

Jak zapowiadano, miesiąc temu, tak zrobiono. Dzisiaj, czyli 3 czerwca weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z najnowszymi przepisami, rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną lub "urządzeniem transportu osobistego" w wieku do 16 lat będą musieli korzystać podczas jazdy z kasków ochronnych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Brak takiego kasku, może skończyć się dla rodziców tylko jednym - mandatem w wysokości 100 złotych. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku, ponosi rodzic lub jego prawny opiekun. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Hulajnoga elektryczna FRUGAL Alpha Ex 25km 250W 8.5" Czarny
Hulajnoga elektryczna FRUGAL Alpha Ex 25km 250W 8.5" Czarny
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Hulajnoga elektryczna DUCATI Pro III 2023 50km 350W 10"
Hulajnoga elektryczna DUCATI Pro III 2023 50km 350W 10"
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Hulajnoga elektryczna ARGENTO Evo Active 25km 350W 10" Czarno-zielono-szary
Hulajnoga elektryczna ARGENTO Evo Active 25km 350W 10" Czarno-zielono-szary
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Advertisement

Nowe przepisy dotyczyć będą nie tylko rowerów i hulajnóg elektrycznych. Mówią także o innych urządzeniach transportu osobistego, takich jak deskorolki oraz monocykle. Chodzi tu o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie ilości poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. 

Raport z 2025 roku mówi o tym, że w Polsce doszło do 384 wypadków z udziałem nieletnich rowerzystów, w tym do 12 śmiertelnych. W ponad 100 przypadkach zdarzenia na drodze kończyły się ciężkimi obrażeniami. Hulajnogi elektryczne spowodowały znacznie więcej wypadków - ok. 538. Nie ma wątpliwości co do tego, że kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. 

Laptop biznesowy Lenovo ThinkBook
Image
telepolis
kask nowe przepisy mandaty mandat za jazdę hulajnogą Policja mandaty Kask rowerowy kask nastolatek
Źródła zdjęć: Ground Picture / Shutterstock
Źródła tekstu: MSWiA, portalsamorzadowy.pl, money.pl