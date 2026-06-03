Brak tej jednej rzeczy? Rodzic zapłaci 100 zł. Od dziś nowe przepisy

100 zł mandatu za brak kasku u nieletniego

Jak zapowiadano, miesiąc temu, tak zrobiono. Dzisiaj, czyli 3 czerwca weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z najnowszymi przepisami, rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną lub "urządzeniem transportu osobistego" w wieku do 16 lat będą musieli korzystać podczas jazdy z kasków ochronnych.

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Brak takiego kasku, może skończyć się dla rodziców tylko jednym - mandatem w wysokości 100 złotych. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku, ponosi rodzic lub jego prawny opiekun.

Nowe przepisy dotyczyć będą nie tylko rowerów i hulajnóg elektrycznych. Mówią także o innych urządzeniach transportu osobistego, takich jak deskorolki oraz monocykle. Chodzi tu o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie ilości poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych.