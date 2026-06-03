Brak tej jednej rzeczy? Rodzic zapłaci 100 zł. Od dziś nowe przepisy
Od 3 czerwca wszedł w życie obowiązek jazdy w kasku dla osób do lat 16, które kierują rowerami lub hulajnogami elektrycznymi. Za jego brak, rodzice mogą zostać ukarani mandatami.
100 zł mandatu za brak kasku u nieletniego
Jak zapowiadano, miesiąc temu, tak zrobiono. Dzisiaj, czyli 3 czerwca weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z najnowszymi przepisami, rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną lub "urządzeniem transportu osobistego" w wieku do 16 lat będą musieli korzystać podczas jazdy z kasków ochronnych.
Brak takiego kasku, może skończyć się dla rodziców tylko jednym - mandatem w wysokości 100 złotych. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku, ponosi rodzic lub jego prawny opiekun.
Nowe przepisy dotyczyć będą nie tylko rowerów i hulajnóg elektrycznych. Mówią także o innych urządzeniach transportu osobistego, takich jak deskorolki oraz monocykle. Chodzi tu o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie ilości poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych.
Raport z 2025 roku mówi o tym, że w Polsce doszło do 384 wypadków z udziałem nieletnich rowerzystów, w tym do 12 śmiertelnych. W ponad 100 przypadkach zdarzenia na drodze kończyły się ciężkimi obrażeniami. Hulajnogi elektryczne spowodowały znacznie więcej wypadków - ok. 538. Nie ma wątpliwości co do tego, że kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie.