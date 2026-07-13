Motoryzacja

Kierowcy muszą mieć te 2 rzeczy podczas kontroli. Zaraz dojdzie kolejna

W Polsce, samochód powinien być wyposażony w dwie rzeczy - gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. I to obowiązkowo. Rząd jednak zapowiedział już, że wkrótce wydłuży listę o dodatkową rzecz. Większość z nas już ją posiada i wozi w aucie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:32
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Kierowcy muszą mieć te 2 rzeczy podczas kontroli. Zaraz dojdzie kolejna
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Co należy wozić ze sobą w samochodzie?

Jeśli chodzi o rzeczy obowiązkowe, będące elementem koniecznego wyposażenia samochodów w Polsce, to jest to gaśnica z homologacją. Musi ona ważyć minimum 1 kg oraz ma być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu. Drugim takim obowiązkowym elementem jest trójkąt ostrzegawczy, którego to najczęściej szukają policjanci podczas kontroli. O ile gaśnica jest najczęściej umieszczona w okolicach przedniego fotela pasażera i łatwo ją zlokalizować, to trójkąt często ukrywa się w przepastnych bagażnikach. 

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Jaki mandat nam grozi za brak gaśnicy lub trójkąta?

Mandat - choć nie wysoki - można dostać nie tyle za brak rzeczy, co za samą niechęć do pokazania jej policjantom podczas kontroli. Jeśli zaczniecie dyskutować albo nerwowo szukać trójkąta w bagażniku, możecie miec kłopoty lub karę 100-150 zł. Kierowca ma wiedzieć, gdzie się te dwie rzeczy znajdują i nie mieć problemów z ich znalezieniem i pokazaniem.

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Jaki będzie trzeci przedmiot obowiązkowy?

Apteczka. I choć większość osób już ją ma, nie jest ona jeszcze obowiązkowym wyposażeniem samochodu. Rząd już planuje dopisanie jej do gaśnicy i trójkąta, ale nowe przepisy będą obowiązywały dopiero od 2027 roku. Ministerstwo Infrastruktury sumiennie pracuje, już od jakiegoś czasu nad tym, aby apteczka pierwszej pomocy stała się obowiązkowa.  

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Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: auto-swiat.pl, gov.pl, rmf24