Kierowcy muszą mieć te 2 rzeczy podczas kontroli. Zaraz dojdzie kolejna
W Polsce, samochód powinien być wyposażony w dwie rzeczy - gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. I to obowiązkowo. Rząd jednak zapowiedział już, że wkrótce wydłuży listę o dodatkową rzecz. Większość z nas już ją posiada i wozi w aucie.
Co należy wozić ze sobą w samochodzie?
Jeśli chodzi o rzeczy obowiązkowe, będące elementem koniecznego wyposażenia samochodów w Polsce, to jest to gaśnica z homologacją. Musi ona ważyć minimum 1 kg oraz ma być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu. Drugim takim obowiązkowym elementem jest trójkąt ostrzegawczy, którego to najczęściej szukają policjanci podczas kontroli. O ile gaśnica jest najczęściej umieszczona w okolicach przedniego fotela pasażera i łatwo ją zlokalizować, to trójkąt często ukrywa się w przepastnych bagażnikach.
Jaki mandat nam grozi za brak gaśnicy lub trójkąta?
Mandat - choć nie wysoki - można dostać nie tyle za brak rzeczy, co za samą niechęć do pokazania jej policjantom podczas kontroli. Jeśli zaczniecie dyskutować albo nerwowo szukać trójkąta w bagażniku, możecie miec kłopoty lub karę 100-150 zł. Kierowca ma wiedzieć, gdzie się te dwie rzeczy znajdują i nie mieć problemów z ich znalezieniem i pokazaniem.
Jaki będzie trzeci przedmiot obowiązkowy?
Apteczka. I choć większość osób już ją ma, nie jest ona jeszcze obowiązkowym wyposażeniem samochodu. Rząd już planuje dopisanie jej do gaśnicy i trójkąta, ale nowe przepisy będą obowiązywały dopiero od 2027 roku. Ministerstwo Infrastruktury sumiennie pracuje, już od jakiegoś czasu nad tym, aby apteczka pierwszej pomocy stała się obowiązkowa.